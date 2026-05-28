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Inscrições para o Edital Junino 2026 de Belém seguem abertas até sexta (29); veja como se inscrever

Prefeitura vai selecionar 129 grupos para compor programação oficial do Arraial da cidade

O Liberal

A Prefeitura de Belém informou que seguem abertas até às 23h59 desta sexta-feira (29) as inscrições para o “Edital Junino 2026”, promovido por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Belém (Secult).

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O chamamento público busca selecionar grupos e manifestações culturais que irão integrar a programação oficial do Arraial de Belém.

O edital foi lançado oficialmente no último dia 22 de maio. Segundo o cronograma divulgado pela Secult, o processo de seleção e habilitação ocorrerá entre os dias 30 de maio e 2 de junho. O resultado final dos contemplados será publicado em 11 de junho, às 10h.

Ao todo, 129 grupos poderão ser selecionados e receber até R$ 15 mil em premiações.

Quais grupos podem participar do Edital Junino 2026?

O edital contempla diferentes manifestações tradicionais da cultura junina em Belém. Podem participar:

  • Quadrilhas juninas;
  • Quadrilhas infantojuvenis;
  • Misses juninas;
  • Pássaros juninos;
  • Cordões de bichos;
  • Grupos parafolclóricos;
  • Grupos de toadas;
  • Grupos de carimbó;
  • Bois-bumbás.

Segundo a prefeitura, na primeira etapa os grupos habilitados receberão apoio financeiro. Já na segunda fase, os 10 melhores colocados no concurso de quadrilhas serão premiados.

Como fazer inscrição no Edital Junino de Belém?

As inscrições devem ser feitas pela plataforma Mapa Cultural do Pará. Os interessados precisam preencher o formulário eletrônico e anexar a documentação exigida no edital em formato PDF, com arquivos legíveis e identificados corretamente.

Quando será o Arraial de Belém 2026?

A programação oficial  será realizada entre os dias 17 e 29 de junho em dois espaços culturais da capital paraense. A fase classificatória ocorrerá na Praça Dorothy Stang, entre os dias 17 e 21 de junho.

Já a Praça Waldemar Henrique receberá as etapas finais da programação entre os dias 22 e 29, incluindo concursos, apresentações culturais, apuração dos resultados e cerimônia de premiação.

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