Inscrições para “Beco do Artista” e “Ponto do Autor” para Feira do Livro encerram hoje

As inscrições para participação nos espaços “Beco do Artista” e “Ponto do Autor”, para a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, enceram hoje (08). Os interessados em participar dos espaços precisam se cadastrar, por meio do Mapa Cultural do Pará. O evento é a maior feira literária da Amazônia e ocorrerá do dia 9 a 17 de setembro, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. As inscrições foram prorrogadas até esta terça-feira, dia 8, devido a instabilidades no sistema do Mapa Cultural.

A Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes recebe diariamente em média mais de 60 mil visitantes. A publicação com a relação final de selecionados deverá ocorrer no dia 29 de agosto, no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site da Secult.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) selecionará 18 artistas independentes como quadrinistas, ilustradores e artistas visuais. Entre os requisitos, os interessados deverão apresentar obras originais e autorais reconhecidas na área de artes visuais como: quadrinhos, ilustração, impressões em 3D e miniaturas de personagens (que podem ser submetidas à inscrição por meio de imagens fotográficas), objetos com ilustrações originais impressas, ou similares. Já para o Ponto do Autor não há limitações no número de escritores que poderão participar.

“Nós dois editais que lançamos para ocupação de espaços dentro da Feira Pan-Amazônica. O Ponto do Autor é para o autor que quer divulgar o seu livro e ter um local para autógrafos. Nele já tivemos mais de 80 inscrições na feira. Depois dessa etapa entraremos com o processo de habilitação deles. E no Beco dos Artistas é para quem trabalha com quadrinhos, e cultura digital que o artista estará realizando a venda dos seus produtos, temos mais de 50 inscrições. Como a plataforma teve uma instabilidade e ficou um dia fora do ar acabou atrapalhando as inscrições, por isso, decidimos prorrogá-las. Estamos muito felizes com a participação das pessoas”, declarou o diretor de Cultura da Secult, Júnior Soares.

Os interessados poderão se inscrever de maneira simples no site do Mapa Cultural. Para se cadastrar os artistas precisão preencher identidade, CPF, local de origem e colocar um portfólio com os materiais que pretendem comercializar no Beco dos Artistas. Já os escritores, terão que enviar um PDF do livro, que deverá ter sido lançado ou relançado nos últimos dois anos. O livro não pode ter sido lançado no ano passado na Feira Pan-Amazônica. Os artistas e escritores precisão preencher esse cadastro no Mapa Cultural, o que será fundamental para a elaboração de políticas públicas futuras.

“É o mesmo formato de qualquer site. Um cadastro com uma forma muito simplificada de inscrição. Eles precisam estar cadastrados no Mapa Cultural. Quando mais pessoas inscritas na plataforma mais podemos ter um diagnóstico cultural do nosso Estado”, explica Soares. As novidades da Feira Pan-Amazônica dos Livros e Multivozes serão anunciadas em coletiva de imprensa no próximo dia 17 de agosto. Os homenageados deste ano da feira serão os escritores Eliana Barriga e Salomão Larêdo.