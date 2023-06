Escritor Salomão Larêdo será o homenageado deste ano da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro

Revelação

O cantor Rawi, natural de Santarém, foi eleito o cantor revelação no Prêmio Amazônia de Música. Na foto, ele ao lado do Superintendente da Equatorial Pará, Fernando Pompeu. (Ygor Negrão)

MUITOS LIKES

Namorados

Em clima de romance, Clarissa Muller e Bruno Montaleone estrelam campanha de Dia dos Namorados de famosa grife de roupas. (Divulgação)

Pré- Wedding

Patrícia Medeiros e Marcos Neves escolheram as praias de Salinas para as fotos do Pré-Wedding. O casamento será no dia 8 de julho. (Ubirajara Bacelar)

Aniversário

Hellene Bastos comemorou aniversário ao lado família em resort de Salinas no último dia 4 de junho. (Divulgação)

Música

O cantor Matheus Fernandes foi uma das atrações do Projeto Vivo Música em Belém. Na foto, ele e o diretor regional Norte da operadora de telefonia Marcelo Campos. (Divulgação)

Homenagem

O escritor, jornalista, advogado e professor Salomão Larêdo será o homenageado deste ano da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. (Divulgação)

Festival

O cantor de Hip-Hop/Rap, Papatinho, será uma das atrações do Amazon Music Festival, que acontece neste final de semana, no estacionamento do Mangueirão, em Belém. (Divulgação)

Livro

O renomado escritor, jornalista, advogado e professor cametaense Salomão Larêdo lança, no próximo dia 13 de junho, às 17 horas, no Banco do Povo de Belém, antigo Palacete Chermont, as obras Banhos de Rio - irresistível atração das águas e Baixo-Tocantins - alguma memória - história - romances na vida de sua gente. A entrada é gratuita.

Festa

O Festival Banzé vai reunir, no sábado (10), na Casa de show Porto Palmeiraço, Jeff Moraes, Diogo Rosa, Iara Mê e a DJ Jack Sainha, em um grande encontro com a cultura afro-brasileira. O evento chega com a proposta de ser um evento para fazer “barulho” voltado para a valorização das influências de origem negra na cultura e identidade amazônica.

Conciliação

Uma grande ação de cidadania marcará a VII Semana Estadual de Conciliação, que será realizada entre os dias 12 e 17 de junho deste ano, realizada pelo Poder Judiciário do Pará e vários parceiros. “Efetivando Direitos” ocorrerá no dia 17, na Praça da Bandeira, no centro de Belém, das 8h às 14h, com o oferecimento de diversos tipos de serviços gratuitos à população.

Gastronomia

Um dos eventos mais concorridos da AP ganha nova edição amanhã (09). O "Burgers e Brejas", que une hambúrgueres deliciosos com cerveja super gelada, contará com o talento de quatro grandes chefs, todos especialistas na preparação de "sandubas" inovadores. São eles: Ricardo Nobre, Vinicius Tobias, Douglas Alex e Saul Vieira.

Teatro

Nos dias 23 e 24 de junho, o Teatro do SESI receberá o musical 'Como é Que Se diz Eu Te Amo'. O espetáculo conta uma história sobre a descoberta do amor, por meio de músicas da banda Legião Urbana. Imperdível! Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro do Sesi e on-line, no site www.sesipa.org.br