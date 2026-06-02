Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Inscrições abertas, Festival Novíssimo recebe curtas e videoclipes de todo o país

Projeto adota a descentralização cultural ao levar sua programação gratuita para Tucuruí e Belém em agosto. Além de debates e mostras, a edição oferece troféus e incentivo financeiro (fee) para todas as produções selecionadas

O Liberal
fonte

Com exibições em Belém e Tucuruí, Festival Novíssimo fomenta intercâmbio audiovisual (Tainá Lobato)

Até o dia 9 de junho estão abertas as inscrições para a terceira edição do Festival Novíssimo em formulário disponivel nas redes sociais @festivalnovissimo. O projeto amplia seu alcance e passa a receber produções de todo o país, ao acolher propostas de curtas-metragens de ficção, documentário e animação com até 20 minutos de duração, além de videoclipes com até 10 minutos, produzidos entre 2024 e 2026.

Promovido pelas produtoras Grito Filmes e Inovador Talvez, com contemplação do Edital PNAB Pará – Edital de Chamamento Público nº 005/2025 – Fomento à Circulação de Projetos Culturais, após duas edições dedicadas exclusivamente à produção audiovisual paraense, o projeto dá um novo passo ao abrir suas portas para realizadores de diferentes estados brasileiros. A proposta é aproximar o público amazônico de obras produzidas em diversas regiões do país, ao mesmo tempo em que fortalece a inserção do audiovisual paraense em um circuito mais amplo de intercâmbio cultural.

VEJA MAIS

image Exposição Arte em Cores chega aos últimos dias em Parauapebas
Mostra gratuita na Feira do Produtor reúne 30 trabalhos de 16 cidades

image Arte Pará 2026 abre inscrições para novos talentos; confira
Artistas visuais poderão participar da mostra competitiva que começou sua trajetória em 1982 e mantém a proposta de valorizar a arte produzida no Pará

Para o diretor artístico do festival, João Luciano, a expansão nasce de uma demanda percebida ao longo da trajetória do evento: “Percebemos a necessidade de ampliar esse diálogo, conectando o público local às obras independentes produzidas em diferentes regiões do Brasil e fortalecendo a inserção da produção paraense em um circuito mais amplo de intercâmbio artístico e cultural.”.

Neste ano, o Festival Novíssimo será realizado de forma gratuita e contará com premiação em troféu para curtas-metragens e videoclipes. A programação presencial ocorrerá em duas cidades paraenses: de 18 a 20 de agosto, em Tucuruí, e nos dias 21 e 22 de agosto, em Belém.

Além das sessões de exibição, o público poderá participar de painéis temáticos, atividades formativas, debates e acompanhar uma mostra dedicada aos videoclipes paraenses. As obras selecionadas também receberão críticas cinematográficas especializadas, ampliando as oportunidades de reflexão e visibilidade para os realizadores.

Outro diferencial da edição é o incentivo financeiro destinado às produções selecionadas. Os curtas-metragens exibidos receberão um fee de R$ 400, enquanto os videoclipes selecionados contarão com um repasse de R$ 300.

Segundo o diretor do festival, Mauricio Moraes, a iniciativa busca fortalecer a circulação das obras e ampliar as conexões dentro do setor audiovisual. “Os festivais presenciais continuam sendo fundamentais porque criam espaços de encontro, troca e reflexão coletiva. Eles aproximam realizadores e público e fortalecem a circulação de produções independentes que muitas vezes não encontram espaço nos grandes circuitos”, destaca.

A terceira edição também destaca o compromisso do festival com a descentralização cultural. Ao levar parte da programação para Tucuruí, a organização busca ampliar o acesso às produções audiovisuais e estimular o surgimento de novas audiências fora dos grandes centros urbanos.

Para a produtora executiva Beatriz de Oliveira, o evento pretende deixar um legado duradouro para o audiovisual paraense. “Queremos consolidar o festival como um espaço permanente de fortalecimento do audiovisual paraense, valorizando realizadores e narrativas de diferentes territórios do estado”, ressalta.

O evento se propõe a ser um ponto de encontro para profissionais, estudantes, pesquisadores e amantes do cinema, ampliando a diversidade de olhares e narrativas que compõem o audiovisual brasileiro contemporâneo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Mosqueiro recebe 1ª Feirinha Literária no feriado de Corpus Christi

Organizada pelos Escritores da Praia e pelo Gipace/IFPA, o evento promove o encontro de leitores e artistas na Praça da Vila

02.06.26 14h35

MODA E FUTEBOL

De Jacquemus a Ricardo Almeida: Especialista paraense destrincha os looks das seleções para a Copa

Entenda como grandes marcas redesenharam os uniformes oficiais da comissão técnica e dos jogadores, misturando a tradição da alfaiataria com a modernidade do sportswear e a estética Old Money

02.06.26 13h50

FAMOSOS

Faustão recebe alta após uma semana internado

Ex-apresentador estava internado desde 25 de maio para retirada de sonda gástrica no Hospital Albert Einstein.

02.06.26 13h45

AMOR

Deborah Secco deixa escapar que está noiva de Dudu Borges em conversa com Milton Cunha

A artista deixou escapar o pedido de casamento, mas optou por não dar detalhes sobre o momento para preservar a vida privada do casal, que está junto desde março de 2025

02.06.26 10h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUSA

Aos 55 anos, Alessandra Negrini surge de fio-dental, exibe bumbum e recebe elogios e homenagens

A foto não é atual, mas voltou a viralizar nos últimos dias

01.06.26 21h10

INFORMAÇÕES

Rafael Cardoso se envolve em confusão em evento espírita e assessoria alega 'crise de pânico'

Outras testemunhas afirmam quer o ator teria chegado “desorientado” ao evento

02.06.26 9h24

SERÁ?

ET de Varginha foi levado pelos EUA, afirma Steven Spielberg

Diretor afirma conhecer detalhes do caso ufológico mais famoso do país durante divulgação de novo filme sobre vida extraterrestre

01.06.26 23h53

CONTEÙDO +18

Ex-BBB grava cena de sexo com 'Novinho' e web reage: 'Em choque'

O criador de conteúdo +18 iniciou no ramo de vídeos adultos em agosto de 2024

01.06.26 17h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda