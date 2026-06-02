Inscrições abertas, Festival Novíssimo recebe curtas e videoclipes de todo o país

Até o dia 9 de junho estão abertas as inscrições para a terceira edição do Festival Novíssimo em formulário disponivel nas redes sociais @festivalnovissimo. O projeto amplia seu alcance e passa a receber produções de todo o país, ao acolher propostas de curtas-metragens de ficção, documentário e animação com até 20 minutos de duração, além de videoclipes com até 10 minutos, produzidos entre 2024 e 2026.

Promovido pelas produtoras Grito Filmes e Inovador Talvez, com contemplação do Edital PNAB Pará – Edital de Chamamento Público nº 005/2025 – Fomento à Circulação de Projetos Culturais, após duas edições dedicadas exclusivamente à produção audiovisual paraense, o projeto dá um novo passo ao abrir suas portas para realizadores de diferentes estados brasileiros. A proposta é aproximar o público amazônico de obras produzidas em diversas regiões do país, ao mesmo tempo em que fortalece a inserção do audiovisual paraense em um circuito mais amplo de intercâmbio cultural.

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Para o diretor artístico do festival, João Luciano, a expansão nasce de uma demanda percebida ao longo da trajetória do evento: “Percebemos a necessidade de ampliar esse diálogo, conectando o público local às obras independentes produzidas em diferentes regiões do Brasil e fortalecendo a inserção da produção paraense em um circuito mais amplo de intercâmbio artístico e cultural.”.

Neste ano, o Festival Novíssimo será realizado de forma gratuita e contará com premiação em troféu para curtas-metragens e videoclipes. A programação presencial ocorrerá em duas cidades paraenses: de 18 a 20 de agosto, em Tucuruí, e nos dias 21 e 22 de agosto, em Belém.

Além das sessões de exibição, o público poderá participar de painéis temáticos, atividades formativas, debates e acompanhar uma mostra dedicada aos videoclipes paraenses. As obras selecionadas também receberão críticas cinematográficas especializadas, ampliando as oportunidades de reflexão e visibilidade para os realizadores.

Outro diferencial da edição é o incentivo financeiro destinado às produções selecionadas. Os curtas-metragens exibidos receberão um fee de R$ 400, enquanto os videoclipes selecionados contarão com um repasse de R$ 300.

Segundo o diretor do festival, Mauricio Moraes, a iniciativa busca fortalecer a circulação das obras e ampliar as conexões dentro do setor audiovisual. “Os festivais presenciais continuam sendo fundamentais porque criam espaços de encontro, troca e reflexão coletiva. Eles aproximam realizadores e público e fortalecem a circulação de produções independentes que muitas vezes não encontram espaço nos grandes circuitos”, destaca.

A terceira edição também destaca o compromisso do festival com a descentralização cultural. Ao levar parte da programação para Tucuruí, a organização busca ampliar o acesso às produções audiovisuais e estimular o surgimento de novas audiências fora dos grandes centros urbanos.

Para a produtora executiva Beatriz de Oliveira, o evento pretende deixar um legado duradouro para o audiovisual paraense. “Queremos consolidar o festival como um espaço permanente de fortalecimento do audiovisual paraense, valorizando realizadores e narrativas de diferentes territórios do estado”, ressalta.

O evento se propõe a ser um ponto de encontro para profissionais, estudantes, pesquisadores e amantes do cinema, ampliando a diversidade de olhares e narrativas que compõem o audiovisual brasileiro contemporâneo.