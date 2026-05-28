Arte Pará 2026 abre inscrições para novos talentos; confira

Estão abertas as inscrições para o Arte Pará 2026, mostra competitiva que o Grupo Liberal promove e que, este ano, chega a sua 42ª edição, para revelar novos talentos das artes visuais do Estado do Pará. Em plena Amazônia, um dos berços culturais do Brasil, o evento será aberto no Museu do Estado do Pará em 5 de novembro, mês em que o Jornal O Liberal completará 80 anos de história. O edital do Arte Pará acaba de ser lançado e já pode ser acessado pelos artistas interessados em tomar parte nessa mostra singular das artes em Belém. Confira o edital aqui.

“Estamos vivendo um momento bem interessante do Arte Pará. Nos últimos anos, esse evento vinha se realizando mediante a participação de artistas convidados, e, agora, em 2026, a mostra já está com seu edital lançado e tem a proposta de abrir espaço para que novos talentos locais possam expor seus trabalhos ao público. E isso gera toda uma expectativa entre os novos artistas, entre aqueles já consagrados com uma trajetória consolidada e no próprio público que vai poder conferir o que está sendo produzido nas artes visuais no Pará”, destaca Sérgio Oliveira, diretor de Mercado Leitor e consultor do Arte Pará 2026.

Essa mostra competitiva é coordenada pela Fundação Romulo Maiorana (FRM), que leva o nome do idealizador e fundador do Grupo Liberal, Romulo Maiorana (1922-1986). Romulo, ao lado de sua esposa Déa Maiorana (1934-2026), inaugurou o Arte Pará em 1982. No último domingo (24), foi publicado nos veículos de comunicação e redes sociais do Grupo Liberal o edital do Arte Pará 2026. A partir desse edital, os artistas interessados em participar da mostra podem, desde segunda-feira (25), fazer sua inscrição.

Seleção

O processo de inscrições resultará na seleção de 25 artistas em nove categorias da exposição. Do edital do Arte Pará podem participar artistas visuais, brasileiros natos e naturalizados, desde que maiores de 18 (dezoito) anos na data da inscrição e domiciliados no Estado do Pará. A comprovação de residência no Estado do Pará deverá ser realizada por meio de documentação válida, a ser apresentada conforme orientações do edital.

É permitida a inscrição de grupos e coletivos. O edital prevê que a inscrição dos trabalhos inéditos será realizada mediante envio do projeto proposto, portfólio artístico, acompanhado da documentação exigida, inclusive currículo resumido, para o endereço eletrônico artepara2026@gmail.com.

Serão aceitas inscrições de trabalhos inéditos nas diversas linguagens das artes visuais contemporâneas, incluindo, mas não se limitando à: pintura; desenho; gravura; performance; escultura; fotografia; instalação; videoarte e arte digital e novas mídias.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pelo e-mail artepara2026@gmail.com. O período de inscrição se estende de 25 de maio de 2026 a 15 de julho de 2026.

O resultado da seleção será divulgado até o dia 2 de agosto de 2026, por meio dos canais oficiais do projeto - https://www.instagram.com/arte_para/. Os artistas selecionados farão jus ao recebimento de cachê artístico, a título de remuneração pela participação na 42ª edição do Salão Arte Pará e pela cessão de uso de imagem de suas obras para fins institucionais de divulgação.

Esses artistas poderão concorrer a premiações concedidas por um júri especializado, composto por profissionais de reconhecida atuação no campo das artes e da cultura. O período expositivo do Arte Pará 2026 deverá ocorrer entre novembro de 2026 e janeiro de 2027. O Arte Pará 2026 tem a curadoria da artista visual Keyla Sobral.