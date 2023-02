Influenciadora Rayssa Berbary indica top 3 músicas que não podem faltar na turnê do RBD

O retorno do grupo RBD animou os fãs que ansiavam por este momento há 15 anos, desde o término da banda, em 2008.

Ainda no final de 2019, os seis integrantes se encontraram e levaram os fãs à loucura com o registro do momento. Desde então, sempre se encontravam e registravam o momento. Uma das últimas vezes foi no casamento de Maite Perroni, onde eles cantaram sucessos da antiga banda. Mais tarde, eles confirmaram que foi nessa ocasião que começaram a cogitar o retorno da banda.

No início deste ano, a banda anunciou que fará uma turnê com diversos shows, incluindo uns em São Paulo e no Rio de Janeiro. Como uma grande fã, a influencer e empresária Rayssa Berbary correu para garantir o seu ingresso durante a pré-venda e foi uma das “sortudas” que conseguiu. “Eu me tremia tanto e quando finalizou, que chegou o e-mail eu só sabia chorar abraçada nele [marido]. Eu realmente ia. Eu pedi tanto a Deus pra conseguir e estava com tanta fé que comprei minha passagem pro Rio 3 dias antes e tirei a opção do reembolso”, conta ela.

Além de garantir o seu ingresso, Rayssa ficou conhecida entre o fã clube da banda por ter feito uma “força tarefa” para ajudar outras pessoas a também realizarem esse sonho. “Me sinto feliz e triste. Espero que abram mais datas pois é muito frustrante querer realizar um sonho e não conseguir”, disse sobre muitos fãs que não conseguiram comprar.

Segundo ela, mesmo sem esperanças em um possível retorno do grupo, continuava a ouvir as músicas. “Eu fiquei incrédula quando soube. Nem nos meus melhores pensamentos eu poderia imaginar isso”, conta ela sobre o anúncio da turnê.

A paraense veio nesta segunda-feira (13), ao O Liberal indicar o seu Top 3 Músicas da banda que não podem faltar na turnê.

A primeira indicação é a canção “No Pares”, cantada por Dulce Maria. Rayssa conta que a personagem de Dulce na novela “Rebelde”, Roberta, era a sua favorita quando criança. “Gosto pela letra, pela força que ela traz só no refrão: ‘Não pare, não pare, não! Não pare nunca de sonhar’. Me toca pela vontade que eu sempre tive de crescer e arriscar pelos meus sonhos”, conta a influencer.

Outra indicação de Rayssa é a música “Sálvame”, cantada por Anahi. “Aposto que está na lista de quase todos os fãs do RBD. Já me imagino no show chorando litros de ver a Anahi cantando”, afirma ela.

A última música que ela indica é “Inalcanzable”, cantada por Christopher von Uckermann, que fazia par romântico com Roberta na novela, Dulce Maria e Maite Perroni. “Essa, de uns anos pra cá, é impressionante o quanto eu ouço”. compartilha a empresária.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)