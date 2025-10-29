Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Influenciadora Mirela Janis chora ao relatar assalto à mão armada em SP

Estadão Conteúdo

A influenciadora digital Mirela Janis e o marido, Yugnir Ângelo, foram vítimas de um assalto à mão armada na região da Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, na noite da última terça-feira, 28. No Instagram, muito abalada, ela relatou o caso e não conteve o choro.

"A gente saiu de casa aqui em São Paulo, de carro, e o homem colocou uma arma na cabeça do Boyzinho (apelido de Yugnir) e levou o celular, os ouros, levou tudo. Só que isso não é o problema. O problema é o nervoso, que pensei que a gente fosse morrer", relatou em publicação nos Stories.

Mirela também alertou: "Se alguém receber alguma mensagem no WhatsApp pelo celular do Yugnir, é porque foi isso. Mas a gente está bem".

Momentos depois, diante da preocupação dos seguidores, ela voltou mais calma para reforçar que, apesar do susto, ambos estão bem, e classificou o episódio como um "livramento de Deus".

Segundo a influenciadora, ela havia sonhado que o marido levava um tiro, mas os dois oraram juntos pedindo proteção. Pela manhã, antes de saírem de casa, Yugnir disse que estava com uma "sensação estranha" e preferiu não usar o carro. O casal decidiu sair com o veículo apenas à noite, quando acabou surpreendido pelos assaltantes.

"A gente estava na Faria Lima, a rua estava bem movimentada. Aí ele só chegou, apontou, falou: 'abaixa o vidro', apontou pra cabeça dele e começou a falar: quer morrer? Passa tudo, passa tudo", detalhou Mirela. "Ele começou a tirar a pulseira, passar o celular. Aí foi, passou, só que ele perguntava qual era a senha, mas o Yugnir não lembrava. Com um negócio na cabeça, como é que vai lembrar?", completou.

A influenciadora disse que se sentiu muito vulnerável com a situação. "Graças a Deus estamos bem. Bens materiais depois recupera", finalizou.

MIRELA JANIS

ASSALTO

SP
