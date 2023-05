Yugnir e Mirela ganham viagem às Maldivas; 'vocês são caros', comenta a tia ao presentear o sobrinho

Os influenciadores Yugnir e Mirela Janis receberam um presentão de casamento da empresária e tia de Yugnir, Iran Ângelo. Nas lista de presentes de casamento dos noivos estava uma viagem às Maldivas. Iran presenteou e comentou "vocês são caros".

Mirela percebeu que o presente foi selecionado e contou ao marido e ainda disse que este é o maior presente, financeiramente falando, que os recém-casados receberam. A viagem custou R$ 50 mil.

A tia de Yugnir esteve no casamento acompanhada do novo affair, Lucas Suassuna. Confira a publicação do casal sobre a viagem: