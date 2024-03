Influencer do Pará viraliza com declaração de amor diferentona envolvendo peixe típico; vídeo

O influenciador digital paraense Maelton Silva conquistou diversos seguidores nas redes sociais ao compartilhar vídeos cotidianos no interior de Oriximiná, no Pará. Em um de seus últimos vídeos, o influenciador realiza uma declaração de amor clássica no estado, tratando um Mapará para a amada comer.

“Tu ainda diz que não te amo?”, diz ele na legenda. Na gravação, Maelton aparece limpando o alimento sem espinha e completa afirmando que escolheu o peixe mais ‘fácil’ de digerir. “Depois ela fala: ‘Tu não gosta de mim’. Como eu não gosto de ti? Peguei o Mapará, que não tem espinha para você comer, e ainda vou fazer amassado. Ainda diz que eu não te amo?”, completa ele indignado. Confira!

No Instagram, onde possui mais de 95 mil seguidores, os internautas elogiaram e brincaram mais ainda com a atitude “apaixonada” de Maelton. “Obrigada meu amor, mas não precisa amassar! Não esquece do açaí e da farinha”, brincou uma internauta. “Acho lindo esse sotaque”, disse outra. “Fui comer esse peixe na primeira bocada e me engasguei com espinha. Desisti”, completou mais uma.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)