Influencer 'mais odiada da Grã-Bretanha' cobrará R$ 1 mil por familiar para ceia de Natal

A influenciadora Carla Bellucci, de 42 anos, revelou que cada familiar "convidado" para a ceia de Natal na casa dela neste ano terá que pagar US$ 200 (cerca de R$ 1.000) - valor que dará direito a um jantar completo com peru e uma taça de champanhe. “Não é barato alimentar as pessoas e também leva muito tempo para preparar uma boa refeição”, declarou a influencer ao Daily Mail, argumentando que o valor servirá para preparar uma refeição para 15 pessoas.

Ainda de acordo com a influenciadora, apenas a taça de champanhe será dada, os familiares "convidados" que quiserem consumidor bebida alcoólica durante o jantar, também terão que levar a sua.

Carla Bellucci ficou conhecida como a "mulher mais odiada da Grã-Bretanha", após realizar procedimentos estéticos no serviço público de saúde de seu país usando brechas na legislação. "Tudo o que faço é com fins lucrativos", admite. "Se você quer qualidade, tem que pagar por isso", diz a influenciadora.