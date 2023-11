Bárbara Evans é criticada após filmar funcionária enchendo piscina com a boca

A modelo e influencer Bárbara Evans foi detonada na internet na última sexta-feira (3), após gravar stories para as redes sociais mostrando sua funcionária enchendo uma piscina inflável com a boca.

"Quem vê a piscinona montada, não vê o corre", disse Bárbara, acrescentando: "Quem souber de uma bomba, me manda que toda vez é esse corre".

Internautas criticaram a atitude da influencer, dizendo que as condições de trabalho seriam "insuportáveis".

"Eu não tô podendo com esse vídeo da Bárbara Evans. Quem vê close, não vê corre, e a empregada de quatro no chão botando o pulmão pra trabalhar com a BOCA na piscina", detonou um internauta. "Imagina trabalhar para um ser insuportável desses... melhor não", comentou outro.

Outro lado

Ao ver as críticas, a influencer respondeu dizendo que as pessoas são "faladeiras demais" e explicando que encheram a piscina com um secador de cabelo, e a funcionária só estava enchendo os "bichinhos".

"Vocês são faladeiras, faladeiras demais. Sabe como enchemos a piscina? Com secador de cabelo, acontece que tem uns bichinhos que se enchem com a boca mesmo, não dá para botar a bombinha. Eu, grávida, também estava enchendo, só levantei para filmar", explicou Evans.

"Minhas funcionárias são da minha família. Quem me conhece sabe", afirmou, pedindo ainda para que os internautas que a criticaram "segurarem a boquinha".