Bárbara Evans está grávida pela segunda vez de gêmeos

A modelo e influenciadora Bárbara Evans anunciou que está grávida pela segunda vez de gêmeos. A novidade foi divulgada por meio de um vídeo publicado no perfil da modelo no Instagram. Bárbara é casada com Gustavo Theodoro e já é mãe de Ayla, de um ano.

"SIMM!! Nossa família está aumentando!! Estamos felizes demais em compartilhar com vocês, que estamos grávidos de novo!! Ayla agora se tornou oficialmente a mana mais velha. Estamos grávidos de gêmeos!! Dois meninos. Estamos sonhando acordados, Deus é maravilhoso o tempo todo!!", disse Bárbara.

Casada desde o final do ano passado, a primeira gravidez da modelo, em 2021, teve altos e baixos e ela sofreu a perda gestacional de um dos bebês. A pequena Ayla nasceu em abril do ano passado.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do coordenador do Núcleo de Cultura, Abílio Dantas)