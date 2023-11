Influencer feita por Inteligência Artificial arrecada mais de US$11 mil por mês; conheça

Com aparência jovem e cabelos rosas, a modelo batizada Aitana López tem conquistado internautas nas últimas semanas. Recentemente, a origem da influenciadora foi descoberta pelos seus 146 mil seguidores no Instagram. Aitana é, na verdade, um experimento de inteligência artificial feito por uma agência de publicidade espanhola.

Nas redes sociais, a modelo com aparência de 25 anos tem surpreendido com seu faturamento mensal de mais de US$11 mil dólares a partir de parcerias com marcas de beleza e suplementos, além da criação de conteúdo em sites adultos.

Rubeñ Cruz, fundador da ‘The Clueless', agência localizada em Barcelona, contou em entrevista ao jornal ‘Euronews’ que Aitana surgiu após dificuldades em parcerias com perfis reais de modelos e influencers.

Por isso, a modelo foi criada com uma “personalidade” e baseada “no que a sociedade mais gosta”, mulheres fortes, determinadas, apaixonadas por videogames e com um estilo de vida saudável, mais conhecido como “fitness”.

Aitana fez tanto sucesso nas redes que a agência decidiu tomar mais um passo e investir em novos perfis. Nas últimas semanas, anunciaram a influenciadora Maia Lima, definida como uma jovem argentina inocente, bissexual e exótica.

No site da empresa, o serviço das modelos são anunciados como uma inovação e elas podem ganhar até 10 mil euros por mês. Além disso, é garantido que elas podem ser capazes de combinar qualquer tipo de projeto ou empresa.

"Modelo de IA perfeita do portfólio diversificado [...] Um influenciador de moda sofisticado, um entusiasta de esportes, um artista criativo ou alguém com uma combinação única de características", diz Cruz, fundador da empresa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)