Inteligência Artificial vai eliminar e criar profissões; saiba quais são

A crescente influência da Inteligência Artificial (IA) no mercado de trabalho tem gerado apreensão entre muitas pessoas, à medida que a tecnologia se torna mais avançada e capaz de executar tarefas anteriormente desempenhadas por seres humanos. Um estudo recente conduzido pelo Goldman Sachs revelou que a IA poderia afetar cerca de 300 milhões de empregos em todo o mundo, diminuindo sua relevância ou até mesmo eliminando muitos deles. Profissões tradicionalmente valorizadas, como engenheiros de software, programadores, analistas de dados e desenvolvedores, estão entre as que podem ser potencialmente substituídas pela IA.

VEJA MAIS

Diante desse cenário, surge a necessidade de profissionais capazes de lidar com as oportunidades e desafios trazidos por essa nova tecnologia. Samuel Almeida, designer e um dos criadores de uma start-up de inovação e tecnologia em IA, ressalta a importância de especialistas que possam treinar e educar as ferramentas de IA. "Sim, acredito que algumas profissões deixem de existir, mas outras muitas surgirão, o mundo sempre foi assim. Agora é o momento de criarmos profissionais capacitados para educar as ferramentas de inteligência artificial", diz.

Samuel sabe que profissões como a sua estão no radar da IA, mas para ele, isso não significa necessariamente o fim dessas profissões. O negócio é aprender a dominar a IA. “Se não podemos com ela, que nos juntemos a ela, foi o que comecei a fazer”, diz. Para o profissional paraense, profissionais nessas áreas podem se reinventar e utilizar a IA como uma ferramenta para aumentar sua produtividade. Aqueles que dominam a tecnologia desde o início de suas carreiras têm a capacidade de desempenhar funções mais avançadas do que suas posições tradicionalmente permitiriam.

Montanhas de Dados

A economia moderna exigirá profissionais com habilidades específicas para lidar com grandes conjuntos de dados, como engenheiros de IA, cientistas de dados e especialistas em garantir o uso responsável e ético da IA. A questão da regulamentação, segurança e governança da IA será essencial à medida que a tecnologia continua a evoluir. Portanto, surgirá uma demanda por profissionais especializados em ética em IA, responsáveis por avaliar e garantir que as máquinas não ultrapassem limites éticos e humanitários.

Além disso, advogados também encontrarão um novo campo de atuação nas questões legais relacionadas à IA, já que a tecnologia levanta preocupações significativas sobre responsabilidade e regulamentação. A economista Dora Kaufman, professora da PUC-SP e pesquisadora dos impactos éticos da Inteligência Artificial, enfatizou, em entrevista à Forbes, a importância da governança ligada à IA no ambiente corporativo. Ela afirma: "Em algum momento, as empresas precisarão de governança relacionada à IA para pensar nesses limites."

Portanto, embora a IA possa reconfigurar muitos aspectos do mercado de trabalho, também cria novas oportunidades profissionais e a necessidade de habilidades especializadas para lidar com os desafios éticos, legais e práticos que a tecnologia traz consigo. A adaptação e a requalificação profissional serão fundamentais para enfrentar as mudanças em andamento no mundo do trabalho.

Profissões que serão criadas pela IA:

Engenheiros de aprendizado de máquina

Algumas ocupações emergirão do zero, baseadas em funções tradicionais no campo da tecnologia que temos hoje. Para permitir que os computadores funcionem com base em dados e algoritmos, os engenheiros de aprendizado de máquina desempenharão um papel fundamental. Encarregados da programação, esses profissionais concebem e treinam os modelos computacionais para realizar tarefas específicas.

Designers de estímulos para IA

Os designers de estímulos para IA possuem expertise na interação entre humanos e tecnologia. Os estímulos se referem a perguntas, diretrizes e solicitações comuns que surgem na comunicação entre o usuário e sistemas como o ChatGPT, por exemplo. O objetivo dessa função é identificar as principais necessidades dos usuários durante a interação com uma inteligência artificial e criar o diálogo mais eficiente possível entre máquinas e seres humanos.

Especialistas em ética da IA

Entretanto, as transformações trazidas pela IA não se limitam ao mercado de trabalho. A discussão sobre regulamentação, segurança e governança deve acompanhar o progresso. Por trás de toda tecnologia, há uma programação realizada por seres humanos, com princípios e julgamentos individuais. Os profissionais especializados em ética da IA serão responsáveis por conduzir essa avaliação, bem como garantir que os processos lógicos e programáticos das máquinas não desrespeitem questões humanitárias. Advogados se especializarão em questões legais relacionadas à IA. "Em algum momento, as empresas precisarão de governança vinculada à IA para delinear esses limites", afirma a economista Dora Kaufman, professora da PUC-SP e pesquisadora dos impactos éticos da Inteligência Artificial.

Curadores de informações para IA

A curadoria de informações para o desenvolvimento da IA também desempenha um papel fundamental nesse mercado em expansão. Esses profissionais serão responsáveis por pesquisar, analisar e selecionar as informações às quais a IA terá acesso, inclusive com implicações em discussões sobre ética, inclusão e diversidade nos resultados das buscas. "Esse profissional é encarregado da melhoria contínua das interações dos usuários com as interfaces de conversação. O trabalho envolve a análise das interações, o mapeamento e a criação de novos exemplos para o modelo de inteligência artificial, além do acompanhamento dos objetivos comerciais", explica Bonora.

Vagas de Estágio:

ENGENHARIA ELÉTRICA - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 500,00 + AT

CARGA HORÁRIA: A combinar

REQUISITOS: 1° ao 8° semestre

CÓDIGO DA OE: 4954021

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - BELÉM - (ESTÁGIO) BOLSA AUXÍLIO: A partir de 1 salário mínimo + AT

CARGA HORÁRIA: A combinar

REQUISITOS: A partir do 1ª semestre

CÓDIGO DA OE: 4951169

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

ENSINO MÉDIO - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 694,36 + AT

CARGA HORÁRIA: 07:00 - 13:00

REQUISITOS: Cursando ensino médio

CÓDIGO DA OE: 4948116

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

MARKETING - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 600,00 + AT

CARGA HORÁRIA: A combinar

REQUISITOS: 4° ao 8° semestre

CÓDIGO DA OE: 4933009

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

ENSINO MÉDIO - BELÉM - (APRENDIZ)

BOLSA AUXÍLIO:R$ 619,99 + VT

CARGA HORÁRIA: 08:00 - 12:00

REQUISITOS: Cursando ensino médio ou formado

CÓDIGO DA OE: 4933588

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433