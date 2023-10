Pai de Gabriel Diniz lançará novo álbum do filho feito com IA

O pai do cantor, Gabriel Diniz, anunciou o lançamento de um novo álbum do sertanejo com uso da inteligência artificial. O cantor morreu em 2019 em um acidente aéreo, em Aracaju, no Sergipe.

“O Gabriel foi um gigante, pioneiro, ousado quanto à concretização de várias ideias e muitos projetos inovadores. Agora, com o avanço da Inteligência Artificial, não poderia ser diferente! Sim!”, publicou Cizinato Diniz nas redes sociais. Ainda segundo o pai do artista, o lançamento do álbum está previsto para a próxima quarta-feira (18).

VEJA MAIS

Gabriel Diniz lançou seis álbuns durante a carreira, três de estúdio e três ao vivo. Em sua bagagem conta também com três EPs e várias parcerias musicais.