Inesita lança rocks do EP ‘Um Segundo pra Já” nesta quinta-feira, 05, nas plataformas digitais

"Deixe ele remar pra onde puder”, diz um verso da canção “O Barco’, da compositora, cantora e instrumentista Inesita, gravada no EP “Normal de Pedra”, trabalho autoral de estreia da artista paraense, em 2017. Após sete anos, ela lança nesta quinta-feira, 05, seu terceiro EP, “Um Segundo pra Já”, e resolve levar seu barco para navegar nas águas da música instrumental. Com leveza e “crocância” do som distorcido, como define.

Segundo Inesita, o desejo de criar sem amarras foi o pontapé inicial do novo trabalho. “O EP ‘Um Segundo pra Já’ surgiu da vontade de experimentar e surfar na onda da música instrumental. Por que a música instrumental? Bem, antes da existência da Inesita cantora, existia e existe a Inesita instrumentista. Quis explorar esse terreno e gostei muito do resultado. O EP vem rock'n'roll. Muita distorção e ‘crocância’ no som”, anuncia.

Após o lançamento das quatro faixas do EP nas plataformas digitais, a artista se apresenta na próxima quinta-feira, 12, no dia da programação gratuita do Festival Se Rasgum, no Píer das Onze Janelas, em Belém. “O Se Rasgum é o festival do coração pra mim. É o festival onde, como público, tenho mais lembranças alegres e divertidas. Então, subir como artista mais uma vez nos palcos do Se Rasgum é uma grande satisfação. O show será inédito, somente com as músicas do EP "Um Segundo Pra Já". Vou aproveitar o combo rocker do dia com os amigos queridos Elder Effe e Turbo que subirão junto comigo no palco pra celebrar o dia lindo que vai ser o 12 de setembro”, adianta.

VEJA MAIS

Para Inesita, o rock feito no Pará segue “em grande forma”, mas merece mais espaço. “O rock paraense produz a todo vapor. Temos bandas excelentes na nossa região. Seria maravilhoso o apoio das casas de shows para as bandas autorais da cidade”, reivindica.“Adoro fazer parte da cena autoral da cidade. Já contribuí como contrabaixista em diversos projetos como Liège, Sammliz, Antônio de Oliveira, Ricardo Maradei, A República Imperial, Cais Virado, Pratagy, e vários outros... Atualmente, contribuo como contrabaixista nos projetos ‘Manto’ e ‘Elder Effe", acrescenta.

Criar "Um Segundo Pra Já’ trouxe muita alegria à compositora, e aponta novos caminhos pela frente. “É rock simples, pra se divertir ouvindo e tocando. Ele realmente virou uma ‘chavinha’ na minha cabeça de compositora. Ideias novas surgiram a partir dele, como um álbum com músicas instrumentais de piano. Mas isso é outro capítulo da história”, diz a artista.

Inesita nasceu em Belém e trilhou uma trajetória musical desde muito cedo. Aos 12 anos,iniciou seus estudos musicais na turma de piano da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA). Concluiu o curso técnico em música e, posteriormente, obteve a graduação em Educação Artística com Habilitação em Música, também pela UFPA. Em 2021, lançou seu primeiro álbum solo, “Cada objeto uma canção”. Além de “Normal de Pedra”, é autora também do EP “Cinza”, o segundo de sua carreira, em 2018, e do singles “Vertical” e “Céu no Olhar”, que contou com a participação da cantora Nazaré Pereira.