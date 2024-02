Incêndio: Eliezer fala sobre hotel que pegou fogo no Alasca

O ex-BBB Eliezer contou que o hotel onde está hospedado, no Alasca, sofreu um incêndio e precisou ser evacuado imediatamente. Através do stories no Instagram, ele explicou como ocorreu o momento assustador no local.

VEJA MAIS:

“Eu não consigo dizer o que aconteceu porque simplesmente eles (pessoal do hotel) não falaram pra gente o que houve”, escreveu ele. “Estávamos dormindo, o alarme de incêndio começou a tocar no hotel inteiro, eu fui até o corredor e tava todo mundo dos outros quartos no corredor (acho que na mesma que a minha, tentando entender)”, disse o influenciador.

Eliezer salientou que ficou apavorado com a situação vivida no hotel.

“Começou uma voz dentro do quarto dizendo pra evacuar o hotel imediatamente, sem nenhum pertence, e usar as escadas, não o elevador, e foi isso que fizemos. Fiquei em pânico porque estamos no andar número 5 e o hotel inteiro descendo na mesma hora”, acrescentou o influenciador.

Ainda segundo o ex-BBB, após a evacuação, todas as pessoas que estavam hospedados precisaram ficar do lado de fora do prédio, na neve, aguardando a chegada da polícia e sem nenhuma informação sobre o incêndio.

“Todo mundo muito assustado porque tem muita criança, pessoal começou a ficar p**o pela falta de informação, mas o pessoal do hotel só tinha a mesma resposta: ‘Estamos investigando'”, pontuou.

O marido de Viih Tube não compartilhou o incêndio logo no momento em que ocorreu, pois ficou com medo de preocupar sua esposa e o restante da família no Brasil. Mesmo após a solução do problema, Eliezer disse que não recebeu nenhuma explicação do hotel sobre o que havia ocorrido.