O Liberal chevron right Cultura chevron right

III Fórum Varanda da Amazônia termina com show gratuito de Fafá de Belém no Maria Sylvia Nunes

A apresentação teve participação especial da cantora paraense Naieme

Cantora Fafá de Belém (Aryanne Almeida)

A cantora paraense Fafá de Belém encerrou, na noite desta quarta-feira (8), o III Fórum Varanda da Amazônia com um show aberto ao público, realizado no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas,  no bairro da Campina, em Belém. A apresentação, que teve direção artística de Arthur Nogueira, começou por volta das 18h30 e contou com participação especial da cantora Naieme, em um momento marcado por emoção e celebração à Amazônia. O espetáculo também pode ser assistido ao vivo pelo Youtube. Veja:

O show marcou o encerramento de dois dias de programação do fórum, que reuniu especialistas, acadêmicos, autoridades, representantes de povos originários, artistas e pensadores em torno do tema “O Futuro da Amazônia é Agora”. O evento teve inscrições gratuitas e promoveu debates sobre biodiversidade, cultura e desenvolvimento sustentável, destacando a importância de ações imediatas para a preservação ambiental e o fortalecimento das identidades locais.

Cultura
