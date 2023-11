Icoaraci recebe 1ª Mostra de Teatro Koringa com programação gratuita para a comunidade

Entre os dias 9 de novembro e 2 de dezembro, o Distrito de Icoaraci recebe a 1ª Mostra de Teatro Koringa, organizado pela Escola de Artes que leva o mesmo nome do espetáculo, realizado em dois espaços, na Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha, e também no Colégio Passo a Passo. Com uma programação diversificada que inclui contação de histórias, quatro espetáculos teatrais e três leituras dramáticas, o público poderá assistir tudo de forma gratuita. Além disso, o evento trabalhará com a inclusão, uma vez que as programações propostas contarão com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras), tornando-as acessíveis a todos.

A abertura da mostra começa hoje, 9, com a leitura dramática “A farsa do advogado Pathelin”, às 19h, na Biblioteca Pública Municipal, ocorrendo dentro do projeto "De Pautas e Portas Abertas".

Além da leitura dramática, ”A Farsa do Advogado Pathelin” será encenada, no dia 17 de novembro, às 20h, no mesmo espaço. No dia seguinte, 18 de novembro, é a vez de “Estrada Noturno”; o “Enfim Sós” tem estreia no dia 1º de dezembro.

Dia 18 de novembro é a vez do espetáculo “Estrada Noturno" (Divulgação)

Na programação, também inclui outras leituras dramáticas que ocorrerão no decorrer do mês de novembro, como por exemplo, “Lapsus”, da Cia 2, no dia 24 do mês; e a terceira leitura, o “Médica à Força”, apresentada pela Má Companhia de Teatro, em 30 de novembro.

A contação de histórias intitulada “Ser Diferente É O Que Nos Une”, do escritor, professor e músico Raimundo Lima, acontecerá no dia 28 de novembro, no Colégio Passo a Passo, também em Icoaraci.

Patricia Rodriguez, atriz, professora de teatro e uma das organizadoras do projeto, revelou que a intenção do evento é atrair o público local para conhecer mais sobre espetáculos teatrais sem a necessidade de deslocamento para o centro da capital paraense, praticando a democratização da arte.

Coordenação da Escola de Artes Koringa, Felipe Guedelha (à esquerda) , Sofia Alvarez e Patricia) Rodriguez (à direita) (Divulgação)

“Nosso objetivo é fomentar a plateia e levar ao público a se interessar em assistir ao teatro por ter uma certa comodidade, suprindo essa vontade de conhecer como são os espetáculos dando a eles uma programação variada para servir como motivar para que visitem futuramente o Theatro da Paz e o Teatro Waldemar Henrique”, complementou a organizadora.

Rodriguez destacou que uma parte fundamental do projeto é o envolvimento ativo dos alunos da escola de artes Koringa, já que são eles próprios os atores que entrarão em ação. “Eles desenvolvem o papel de apresentar a culminância do processo de aprendizagem, então, colocam em prática tudo aquilo que aprenderam no teórico, expressão vocal e construção de personagem”, enumerou a professora de teatro.

Oficinas

Além das programações de espetáculo teatral, leituras dramáticas e uma contação de história, a organização planeja ofertar duas oficinas de iniciação teatral: uma, ministrada para alunos que frequentam a Escola de Arte Koringa, enquanto a outra, é destinada a alunos específicos da EEEFM Teodora Bentes, com idades entre 13 e 14 anos.

O projeto foi selecionado pelo edital 12/2022 - Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2023, do Governo do Estado.

Programação

Quinta-feira - 09/11

LEITURA DRAMÁTICA

A Farsa do Advogado Pathelin - (alunos Koringa)

Hora: 19h

Local: Biblioteca Avertano Rocha

Faixa etária: LIvre

Sexta-feira, 17/11

ESPETÁCULO

A Farsa do Advogado Pathelin (alunos Koringa)

Hora: 20h

Local: Biblioteca Avertano Rocha - 19h

Faixa etária - 12 anos

Sábado, 18/11

ESPETÁCULO

Estrada Noturna (Presságio Produções)

Hora: 20h

Local: Biblioteca Avertano Rocha

Faixa etária: 16 anos

Sexta-feira, 24/11

LEITURA DRAMÁTICA

Lapsus - (CIA2)

Hora: 19h

Local: Biblioteca Avertano Rocha

Faixa etária: 16 anos

Terça-feira, 28/11

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

Ser Diferente é o que nos Une (Raimundo Lima)

Hora: 10h

Local: Escola Passo a Passo

Livre - Infantil

Quinta-feira, 30/11

LEITURA DRAMÁTICA

Médico à Força (Má Companhia de Teatro)

Hora: 19h

Local: Biblioteca Avertano Rocha

Faixa etária: 12 anos

Sexta-feira, 01/12

ESPETÁCULO

Enfim Sós (Koringa/Presságio Produções)

Hora: 20h

Local: Biblioteca Avertano Rocha

Faixa etária: 12 anos

Sábado, 02/12

ESPETÁCULO INFANTIL

Histórias de beira rio: contos para esperar a maré encher (Marvin Muniz e Wagner Abapuru)

Hora: 18h

Local: Biblioteca Avertano Rocha

Livre - Infantil