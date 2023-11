Teatro Waldemar Henrique recebe espetáculo de dança 'Silenciário' neste sábado (4)

O palco do Teatro Waldemar Henrique, em Belém, recebe neste sábado (4), a partir das 19h30, o Espetáculo de dança moderna “Silenciário”.

Feita por 19 bailarinos da Volé Companhia de Dança, a apresentação busca chamar a atenção para as diversas formas de silenciamento vivenciadas na sociedade.

“A obra fala sobre o que cala, com uma poética em portas que nos impedem de ultrapassar estigmas e ser quem somos, longe dos olhares julgadores, que nos atravessam e atravessamos entre silêncios e gritos”, diz a diretora da apresentação, Gaby Albuquerque.

Toda a narrativa do espetáculo será feita com canções consagradas da Música Popular Brasileira (MPB) e do poema em linha reta de Fernando Pessoa.

Serviço

Espetáculo Silenciário

Data: 4 de novembro

Hora: 19h30

Local: Teatro Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas, 645 - Campina)

Ingresso: R$60