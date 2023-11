Espetáculo solo “Cinco Minutos Antes, Depois Será Nunca” traz metalinguagem sobre o teatro

Construir uma peça de teatro na Amazônia requer superar muitos desafios. Esse trabalho antes de uma peça de teatro ser encenada é a história do espetáculo “Cinco Minutos Antes, Depois Será Nunca”, que entra em cartaz neste mês de novembro durante as quintas-feiras, no Centro Cultural Atores em Cena, às 20h. A peça foca no trabalho desenvolvido pelos artistas dos bastidores à preparação antes de entrar em cena.

O espetáculo solo é uma metalinguagem sobre o fazer artístico no teatro com a história de um ator, com todas as dificuldades, no contexto da Amazônia, e de seus problemas pessoais com esposa e filhos. O espetáculo traz Leoci Medeiros em cena.

A peça foi criada há mais de uma década com direção de Wlad Lima. A nova encenação no formato solo, não tem uma direção específica, mas uma encenação própria. Medeiros destaca a construção coletiva do trabalho, a partir da união de diversos artistas paraenses.

“Não quer dizer que o tenha construído de maneira solo. Só consegui fazer isso por conta de alguns parceiros teatrais e de vida artística que resistem em nossa cidade, o meu grupo de teatro: Teatro de Apartamento e de toda a consultoria de Wlad Lima, Saulo Sisnando, Danielle Cascaes, Flavio Ramos Moreira, Gisele Guedes e Leonardo Moraes - eles foram fundamentais nessa construção”, explica.

Leoci Medeiros é um ator paraense de teatro e cinema de 39 anos, com mais de 40 espetáculos e 15 filmes ao longo de 15 anos de carreira. Dentre os trabalhos no cinema estão “Para ter onde ir”, de Jorane Castro; “Canção do Amor Perfeito”; de Fernando Segtowick; “Praianos”, de Zienhe Castro e Claudio Barros, e de “Eu Nirvana”, ambos com estreia prevista 2023, de Roger Elarrat. O filme “A Besta Pop”, de João Luciano e Tamires Cecim, premiado ao redor do Brasil e realizado pela produtora paraense Inovador Talvez Filmes. Leoci recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante com o longa-metragem “A Besta Pop”, no 12° festival de cinema Maranhão na Tela.

O ator também participou do Festival de Cinema de Cannes, na França, na mostra de curtas-metragens Short Film Corner 2012, com o filme “Juliana contra o jambeiro do diabo pelo coração de João Batista”.

Medeiro trabalha em três companhias teatrais de Belém. Em janeiro deste ano lançou seu espetáculo solo. No mês de dezembro dirigiu o espetáculo “Meu Poema Imundo”, pelo grupo de teatro Coletivas Xoxós, uma obra premiada pela Fundação Cultural do Pará, com o Prêmio Produção e Difusão Artística 2019.

Premiado pela Funarte em 2004, o texto original escrito pelo autor Hudson Andrade tem o título “Deus ex-Machina”, em referência à espécie de guindaste usado no teatro grego para descer os atores em cena, representando personagens de caráter divino – expressão que depois passou a designar um artifício do teatro, quando divindades ou seres sobrenaturais aparecem para dar fechamento a algo que parecia insolúvel.

“Utilizei como referência essa máquina para indicar que nós do teatro resolvemos as tramas da vida normal como se fôssemos criaturas sobre-humanas”, explica Hudson. “Eu e Leoci éramos atores no espetáculo. Ele disse que adaptou a peça para apenas um ator em cena e isso é muito positivo, porque nossa arte é muito dinâmica, mutável. Não acompanhei o processo e agora estou bastante curioso para saber o resultado”, complementa.

SERVIÇO: Espetáculo “Cinco Minutos Antes, Depois Será Nunca”.

Local: Centro Cultural Atores em Cena - Avenida Nazaré, 435

Data: 09, 16, 23 e 30 de novembro (quinta-feira), sempre às 20h.

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

Classificação: 16 anos