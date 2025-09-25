Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Hello Gloom e From20 chegam a Belém com show inédito de K-pop

O Way Better representa uma nova geração do K-pop

Laura Serejo
fonte

From20 e Hello Gloom, respectivamente. (Foto: Divulgação)

Pela primeira vez na região Norte, o coletivo sul-coreano Way Better desembarca em Belém com a experiência musical “ALL EYES ON ME”. O show único será realizado no dia 10 de outubro, no Teatro Resolve (antigo Teatro IT Center), e promete agitar fãs de K-pop e admiradores da cultura coreana na capital paraense. Os ingressos estão disponíveis pelo site Articket.

Criado pelos artistas From20 (ex-Bigstar) e Hello Gloom (ex-Imfact), o Way Better representa uma nova geração do K-pop: mais autoral, ousada e próxima do público. Diferente do pop coreano tradicional, o coletivo combina performances intensas, composições próprias e uma conexão direta com os fãs, oferecendo experiências musicais que vão além do palco.

VEJA MAIS

image K-Pop e gastronomia: Hello Gloom e From20 chegam à Amazônia
Criado pelos artistas From20 (ex-Bigstar) e Hello Gloom (ex-Imfact), o WAY BETTER representa uma nova geração do K-pop — mais autoral, mais ousada, mais próxima do público.

image VÍDEO: mulher beija integrante de grupo K-pop à força durante evento no Brasil
Episódio aconteceu durante o encerramento do 18º Festival da Cultura Coreana, no Bom Retiro. Organização repudiou a atitude contra Eunho, do grupo YOUNITE

image K-pop movimenta salas de dança em Belém e ganha espaço entre jovens e adultos
Aulas despertam autoestima entre os estudiosos e criam vínculos entre diferentes gerações

A passagem por Belém marca um momento importante para a cena cultural do Norte do Brasil e reforça a importância da descentralização cultural. A escolha da capital amazônica evidencia a crescente visibilidade do K-pop na região, mostrando que o Norte também é rota da cultura global.

Além do show, a visita do grupo aproxima o público da cultura coreana na cidade. O Stra. Kim Korean Food promove eventos inéditos e fortalece a relação com a comunidade local. Segundo a equipe do restaurante: “Receber artistas de nível internacional reforça o potencial da Amazônia como palco para experiências culturais únicas.”

A apresentação de Hello Gloom e From20 não é apenas um show de música: é uma celebração da diversidade cultural e uma oportunidade de mostrar que a Amazônia tem público, estrutura e criatividade para receber grandes produções. O Way Better afirma que o evento em Belém é apenas o início de uma série de iniciativas que buscam criar pontes entre artistas coreanos e fãs brasileiros fora do circuito tradicional.

Para os fãs, o espetáculo será uma oportunidade de vivenciar performances energéticas e inovadoras, em um ambiente preparado para receber o público com conforto e segurança. O show inclui hits do grupo, além de apresentações autorais que refletem a evolução do K-pop contemporâneo.

Serviço

  • Data: 10 de outubro de 2025
  • Hora: 20h
  • Local: Teatro Resolve (antigo Teatro IT Center)
  • Ingressos: disponíveis no site Articket
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Kpop

artistas
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

CULTURA

VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano

Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

24.09.25 19h04

FAMOSOS

Rihanna anuncia nascimento da terceira filha; veja a primeira foto da bebê e o nome

Artista de Barbados já é mãe de RZA e Riot Rose, ambos filhos do rapper A$AP Rocky

24.09.25 18h31

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONSTRAGIMENTO

VÍDEO: Evaristo Costa expõe constrangimento em avião por doença e ausência de cordão de girassol

Jornalista passou por situação delicada durante voo por não estar usando o cordão de identificação para pessoas com deficiências invisíveis

25.09.25 12h07

BOAS NOVAS!

Frei Gilson confirma encerramento da Vigília de São Miguel no Mangueirão

O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2026

24.09.25 21h24

CUTE-CUTE

Carol Peixinho mostra o rosto do filho Bento, fruto da relação com Thiaguinho, pela primeira vez

A influenciadora destacou, em um post feito nas redes sociais, o sentimento de família e gratidão pela chegada do filho

24.09.25 21h53

reconhecimento

Jabuti 2025: Chico Buarque, Raphael Montes e Roseana Murray são semifinalistas

Os cinco finalistas de cada categoria serão revelados no dia 7 de outubro

25.09.25 13h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda