Hello Gloom e From20 chegam a Belém com show inédito de K-pop

Pela primeira vez na região Norte, o coletivo sul-coreano Way Better desembarca em Belém com a experiência musical “ALL EYES ON ME”. O show único será realizado no dia 10 de outubro, no Teatro Resolve (antigo Teatro IT Center), e promete agitar fãs de K-pop e admiradores da cultura coreana na capital paraense. Os ingressos estão disponíveis pelo site Articket.

Criado pelos artistas From20 (ex-Bigstar) e Hello Gloom (ex-Imfact), o Way Better representa uma nova geração do K-pop: mais autoral, ousada e próxima do público. Diferente do pop coreano tradicional, o coletivo combina performances intensas, composições próprias e uma conexão direta com os fãs, oferecendo experiências musicais que vão além do palco.

A passagem por Belém marca um momento importante para a cena cultural do Norte do Brasil e reforça a importância da descentralização cultural. A escolha da capital amazônica evidencia a crescente visibilidade do K-pop na região, mostrando que o Norte também é rota da cultura global.

Além do show, a visita do grupo aproxima o público da cultura coreana na cidade. O Stra. Kim Korean Food promove eventos inéditos e fortalece a relação com a comunidade local. Segundo a equipe do restaurante: “Receber artistas de nível internacional reforça o potencial da Amazônia como palco para experiências culturais únicas.”

A apresentação de Hello Gloom e From20 não é apenas um show de música: é uma celebração da diversidade cultural e uma oportunidade de mostrar que a Amazônia tem público, estrutura e criatividade para receber grandes produções. O Way Better afirma que o evento em Belém é apenas o início de uma série de iniciativas que buscam criar pontes entre artistas coreanos e fãs brasileiros fora do circuito tradicional.

Para os fãs, o espetáculo será uma oportunidade de vivenciar performances energéticas e inovadoras, em um ambiente preparado para receber o público com conforto e segurança. O show inclui hits do grupo, além de apresentações autorais que refletem a evolução do K-pop contemporâneo.

Serviço

Data: 10 de outubro de 2025

Hora: 20h

Local: Teatro Resolve (antigo Teatro IT Center)

Ingressos: disponíveis no site Articket