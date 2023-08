Harry e Meghan não serão convidados para evento de um ano de morte da rainha Elizabeth, diz site

Harry e Meghan Markle não serão convidados para a cerimônia em memória da Rainha Elizabeth II, cuja morte completará um ano no dia 8 de setembro. A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mirror.

A expectativa é que o Rei Charles III e a rainha consorte Camilla Parker Bowles conduzam a cerimônia no dia 8 de setembro. O casal Harry e Meghan estará no dia 9 na Alemanha, em outro compromisso, no entanto, de acordo com o tablóide britânico, ambos não serão convidados, indepedentemente de suas agendas.

Essa informação se junta a outras polêmicas envolvendo o casal. Recentemente foi divulgado que o duque e a duquesa de Sussex teriam encerrado uma amizade de anos com o casal com David e Victoria Beckham. David teria revelado informações sigilosas à realeza britânica, segundo Meghan. Outro ponto conflitante seria a separação de Harry e Meghan, mas até o momento não há nenhuma confirmação sobre isso.