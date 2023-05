Rei Charles III quer visitar o Brasil ainda neste ano, diz diplomata

O futuro embaixador do Brasil em Londres, Antônio Patriota, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informou nesta quinta-feira (18) que o recém-coroado rei Charles III manifestou intenção de visitar o Brasil ainda neste ano, assim como o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Patriota, que também é ex-ministro das Relações Exteriores, disse que autoridades do Reino Unido, por meio da embaixada britânica em Brasília, informaram o Itamaraty sobre os planos do rei e do premiê. Durante uma reunião com diplomatas da Secretaria de Europa e América do Norte, o ex-ministro foi comunicado do desejo dos líderes britânicos.

“Segundo informações recebidas das autoridades britânicas, tanto o primeiro-ministro Sunak como o rei Charles III têm intenção de visitar o Brasil este ano”, afirmou Patriota, ao falar sobre a relação entre os países e os respectivos chefes de Estado e de governo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.

Patriota disse que, no entanto, não há uma data fechada para a visita do monarca, tampouco do premiê Sunak. O Ministério das Relações Exteriores foi avisado que a ideia é realizar as visitas ainda em 2023. Caso contrário, segundo o embaixador, uma oportunidade seria a cúpula do G-20 que será realizada em em 2024 pelo Brasil, ao menos no caso de Sunak, e os governos trabalhariam em outro agenda dedicada ao rei Charles III.

Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política