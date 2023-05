Taxista nega versão de Harry e Meghan sobre perseguição em NY

O jornal estadunidense The Washington Post procurou o motorista de táxi, Sukhcharn Singh, que conduziu o casal Harry e Meghan Markle, na noite de terça-feira (16), durante uma suposta perseguição de paparazzi, para saber detalhes do ocorrido.

Ao jornal, o taxista informou que pegou Harry, Meghan e Doria Ragland, mãe da duquesa de Sussex, e um segurança do casal por volta das 23 horas, pelo horário de Nova York. A ex-atriz de Hollywood tinha acabado de receber um prêmio no evento Women of Vision.

Enquanto conduzia o táxi, ele foi perseguido por dois veículos, sendo um Accord preto e um CR-V cinza, ambos da marca Honda. “Os fotógrafos continuaram nos seguindo e estavam chegando ao lado do carro. Eles tiraram fotos quando paramos e nos filmaram”, declarou o motorista ao jornal.

Ele acrescentou ainda: “Não chamaria isso de perseguição. Nunca senti que estava em perigo. Não era como uma perseguição de carro em um filme. Eles estavam quietos e pareciam assustados, mas é Nova York. É seguro”.

O jornal informa também que além do taxistas outras pessoas contestam a versão de Harry e Meghan.