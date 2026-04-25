Guns N’ Roses reúne mais de 45 mil pessoas no Mangueirão

Mais de 45 mil pessoas lotaram o Estádio do Mangueirão, na noite deste sábado (25), durante o show do Guns N’ Roses, em Belém. A apresentação marcou a estreia da banda na capital paraense e entrou para a história ao reunir uma multidão de fãs que aguardavam há anos pela passagem do grupo pela cidade.

Ícone mundial do rock, o Guns N’ Roses mobilizou fãs de diferentes regiões do Pará, que compareceram em peso ao estádio. Desde as primeiras horas do dia, o entorno do Mangueirão já registrava grande movimentação, com filas, concentração de admiradores, venda de produtos e expectativa crescente pela abertura dos portões.

A empresária Islene Silva foi uma das fãs que aguardavam o espetáculo com grande expectativa. “Estou muito animada por estar vivendo isso, pode ser a única vez que eles estão no Pará, então vou aproveitar bastante esse momento histórico. O Mangueirão está lindo, tudo organizado e limpo”, afirmou.

A presença do público começou a se intensificar ainda durante a tarde, com grupos chegando ao estádio com camisetas da banda e outros símbolos do rock. O clima era de celebração e expectativa para um show considerado inédito na capital paraense, especialmente pela relevância internacional do grupo.

Show histórico no Mangueirão encerra turnê no Brasil

A apresentação em Belém marcou o encerramento da etapa brasileira da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que percorreu nove cidades ao longo do mês de abril. Antes de chegar à capital paraense, a banda passou por Porto Alegre, São Paulo — onde integrou o festival Monsters of Rock —, São José do Rio Preto, Campo Grande, Cariacica, Salvador, Fortaleza e São Luís.

A escolha de Belém como último destino da turnê no país reforça a inserção da cidade no circuito de grandes eventos internacionais. A realização do show no Mangueirão também evidencia a capacidade da capital paraense de receber produções de grande porte, com estrutura para atender um público numeroso.

Em algumas dessas datas, o grupo contou com bandas de abertura, como os Raimundos, ampliando o alcance do evento entre diferentes públicos. Além do impacto cultural, a série de apresentações também movimentou o turismo e a economia nas cidades por onde passou, com reflexos em setores como hotelaria, transporte e comércio informal.

Clássicos do Guns N’ Roses embalam a noite

O repertório reuniu sucessos consagrados da banda, garantindo forte interação com o público presente durante toda a apresentação. Ao longo do show, os fãs acompanharam em coro músicas que marcaram gerações e consolidaram o grupo como um dos principais nomes do rock mundial.

Entre os momentos mais marcantes estiveram canções como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle” e “November Rain”, que foi executada sob chuva e se tornou um dos pontos altos da noite. A combinação entre a música e as condições climáticas contribuiu para criar uma atmosfera simbólica e memorável para o público presente.

A resposta dos fãs foi constante durante toda a apresentação, com aplausos, registros em celulares e participação ativa em praticamente todas as músicas do repertório.

Operação de segurança e trânsito ocorreu sem incidentes

A operação de segurança e trânsito no Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão ocorreu de forma integrada e sem registro de ocorrências graves, garantindo tranquilidade ao público. As ações envolveram diferentes órgãos e foram planejadas para atender à grande concentração de pessoas no entorno e nas áreas internas do estádio.

O esquema começou ainda na sexta-feira (24), com reforço do policiamento nas principais vias de acesso e no entorno do Mangueirão. No sábado (25), a abertura dos portões às 16h permitiu a entrada antecipada do público, o que contribuiu para evitar aglomerações e facilitar o fluxo de pessoas.

Durante o evento, o controle de acesso e a organização interna do estádio também colaboraram para a circulação do público e para o andamento do espetáculo sem intercorrências relevantes.

Formação atual da banda na turnê 2026

Durante a turnê no Brasil, o Guns N’ Roses se apresentou com Axl Rose nos vocais, Slash na guitarra, Duff McKagan no baixo, Richard Fortus também na guitarra, Isaac Carpenter na bateria e Dizzy Reed nos teclados. A formação mantém nomes históricos do grupo e músicos que acompanham a banda nas turnês mais recentes.