Vocalista do 'Raimundos' se emociona com carinho do público durante show em Belém
A banda de Brasília abriu a programação do show da banda internacional Guns N' Rose, neste sábado (25)
A banda brasiliense de punk rock Raimundos, que abre o show da Guns N' Roses, em Belém, neste sábado (25), se emocionou com o carinho do públicos. Ao som de palmas e gritos, o vocalista da banda retribuiu o afeto com uma mensagem. "É por vocês", disse com os olhos marejados.
Artistas vieram pela segunda vez depois anos a capital paraenses e entregaram um show emocionante, e foram ovacionados pela plateia. Mais tarde, o público aproveita o show principal, com a banda de rock internacional Guns N' Roses.
