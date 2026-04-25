Guns N' Roses em Belém reúne mais de 45 mil pessoas no Mangueirão

Mais de 45 mil pessoas lotaram o Estádio do Mangueirão, na noite de sábado (25) e madrugada do domingo (26/04), para acompanhar três horas de show dos lendários Guns N’ Roses, em Belém. A apresentação marcou a estreia da banda na capital paraense e entrou para a história ao reunir uma multidão de fãs que aguardavam há décadas pela passagem do grupo pela cidade.

Ícone mundial do rock, o Guns N’ Roses mobilizou fãs de diferentes regiões do Pará e do Norte do país, que compareceram em peso ao estádio. Desde as primeiras horas do dia, o entorno do Mangueirão já registrava grande movimentação, com pessoas acampadas, filas, concentração de admiradores, venda de produtos da banda e expectativa crescente pela abertura dos portões.

Guns N' Roses faz show histórico em Belém Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses Guns N' Roses/Divulgação Foto: Guns N' Roses

A empresária Islene Silva foi uma das fãs que aguardavam o espetáculo com grande expectativa. “Estou muito animada por estar vivendo isso, pode ser a única vez que eles estarão no Pará, então vou aproveitar bastante esse momento histórico. O Mangueirão está lindo”, afirmou.

A presença do público começou a se intensificar ainda no início da tarde, com grupos chegando ao estádio com camisetas da banda e outros símbolos do rock. O clima era de celebração e expectativa para um show inédito na capital paraense, especialmente pela relevância internacional do grupo.

Show histórico no Mangueirão encerra turnê no Brasil

Belém foi a cidade escolhida e marcou o encerramento da etapa brasileira da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que percorreu nove cidades ao longo do mês de abril. Antes de chegar à capital paraense, a banda passou por Porto Alegre, São Paulo (onde integrou o festival Monsters of Rock), São José do Rio Preto, Campo Grande, Cariacica, Salvador, Fortaleza e São Luís.

A escolha de Belém como último destino da turnê só evidencia a inserção da cidade no circuito de grandes eventos internacionais. A realização do show no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, também mostra para o restante do país a capacidade da capital paraense de receber produções de grande porte, assim como foi no Festival Global Citizen, em novembro do ano passado.

Clássicos do Guns N’ Roses embalaram a noite

O repertório reuniu sucessos consagrados da banda, garantindo forte interação com o público presente durante toda a apresentação. Ao longo do show, os fãs acompanharam em coro músicas que marcaram gerações e consolidaram o grupo como um dos principais nomes do rock mundial.

Entre os momentos mais marcantes estiveram canções como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle” e “November Rain”, que foi executada sob a famosa chuva de Belém e se tornou um dos pontos altos da noite. A combinação entre a música e as condições climáticas contribuiu para criar uma atmosfera simbólica e memorável para o público presente.

A resposta dos fãs foi constante durante toda a apresentação, com aplausos, registros em celulares e participação ativa em praticamente todas as músicas do repertório.

Teve "ola" nas arquibancadas, cantoria e muito aperto para quem estava na área da pista e até pedido de casamento. O casal Alexandre Castelo e Lorena Barros protagonizaram um pedido de casamento em pleno show da banda norte-americana Guns N´ Roses no sábado (26) à noite no estádio Mangueirão, em Belém.

Para marcar de vez a celebração de poder conferir a performance da banda do coração em pleno solo paraense, o geólogo e consultor ambiental Alexandre Castelo aproveitou a ocasião para pedir em casamento a engenheira civil Lorena Barros.

Alexandre e Lorena: momento único no show do Guns em Belém (Foto: Reprodução / Instagram)

Entre beijos e frases amorosas, Alexandre fez como se deve fazer nessas horas. Ajoelhou-se pediu a mão da amada e formalizou tudo colocando aneis em um dos dedos de Lorena. Emocionados, os dois trocaram beijos e seguiram no clima do som do Guns nessa noite paraense da banda com Axl Rose, Slash e companhia.

Já a universitária de enfermagem, Isabelly Penha, de 23 anos, contou que sua madrinha, de 36, foi quem a fez amar o Guns. "Desde pequena eu escutava com ela, me vestia e dançava igual ao Axl. Meu aniversário de 14 anos foi todo temático deles, sou apaixonada. Viver o que vivi hoje, aqui em Belém, tão de pertinho, me emocionou muito. Guns N' Roses não é de época, é uma paixão de vida", falou emocionada.

Isabelly Pereira, universitária e fã do Guns N' Roses (O Liberal/Arquivo pessoal)

Raimundos fez show à parte ao abrir apresentação do Guns em Belém

Presente em todas as cidades brasileiras onde o Guns fez show, a banda brasiliense de punk rock "Raimundos", também esteve em Belém, neste sábado (25), e se emocionou com o carinho do público. Ao som de palmas e gritos, o vocalista da banda retribuiu o afeto com uma mensagem. "É por vocês, você são fod*", disse Digão com os olhos marejados.

Os artistas vieram pela segunda vez depois anos de lacuna na capital paraenses e entregaram um show emocionante, saindo ovacionados pela plateia.

Operação de segurança e trânsito ocorreu sem incidentes

A operação de segurança e trânsito no Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão ocorreu de forma integrada e sem registro de ocorrências graves, garantindo tranquilidade ao público. As ações envolveram diferentes órgãos e foram planejadas para atender à grande concentração de pessoas no entorno e nas áreas internas do estádio.

O esquema começou ainda na sexta-feira (24), com reforço do policiamento nas principais vias de acesso e no entorno do Mangueirão. No sábado (25), a abertura dos portões às 16h permitiu a entrada antecipada do público, o que contribuiu para evitar aglomerações e facilitar o fluxo de pessoas.

Durante o evento, o controle de acesso e a organização interna do estádio também colaboraram para a circulação do público e para o andamento do espetáculo sem intercorrências relevantes.