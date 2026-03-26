VÍDEO: Guarda de Nazaré marca presença no segundo maior rosário quaresmal

A Guarda de Nazaré participou, na madrugada desta quinta-feira (26), de um dos momentos mais expressivos da espiritualidade quaresmal no país: o Rosário promovido pelo Instituto Hesed. A presença do grupo, tradicional nas celebrações ligadas à devoção mariana em Belém, reforçou o caráter devocional do encontro.

Realizado durante a madrugada, o chamado “Rosário da Madrugada” tem ganhado destaque nacional por reunir milhares de fiéis em oração, especialmente durante o período da Quaresma. Atualmente, o do Instituto Hesed é considerado o segundo maior rosário do Brasil, ficando atrás apenas das transmissões conduzidas pelo frei Gilson, que mobilizam grande audiência nas redes sociais.

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O que é o Instituto Hesed?

O Instituto Hesed é uma comunidade católica fundada em 1997, em Fortaleza, dedicada à vida de oração, adoração e evangelização. O nome “Hesed”, de origem hebraica, significa “amor misericordioso”, um dos pilares da espiritualidade do grupo.

A instituição se tornou conhecida nacionalmente por suas transmissões de oração ao vivo, especialmente o rosário rezado na madrugada, que reúne milhares de fiéis online e presencialmente. A combinação de música, silêncio e meditação tem atraído pessoas de diferentes regiões do Brasil.

Veja a participação da Guarda de Nazaré

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(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)