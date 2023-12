Grupo Irreverência completa 19 anos de pagode com show em Belém neste domingo, 17

Uma banda que mistura invenção e a tradição do mundo do samba completa 19 anos neste domingo, 17. O Grupo Irreverência, que contempla diferentes vertentes deste que é considerado o mais brasileiro dos ritmos, comemora a sua trajetória profissional no Bar O Marquês, a partir das 18h.

Márcio Newber (voz), Bruno Buchecha (violão) e companhia prometem um show “daqueles inesquecíveis”, com resgate de todas as fases da banda, incluindo as autorais do grupo mais conhecidas como “Prazo Expirado”, “Tentação”, “Pra Curtir Um Pagode”, “Algo Mudou”, “Eu Quero Te Amar”, e o novo single “Me Faz Um Bem”, lançado nas plataformas de áudio, Youtube e rádios. O evento deste domingo conta ainda com vários parceiros do Grupo Irreverência, convidados especiais como Geovani Lima (De Bobeira), Virtudão, Victória Pinheiro e Rodolfo (Ponto Sem Nó), e ainda terá show completo de Gui Eletrizado.

“Me faz um bem saber que o Grupo Irreverência está completando 19 anos de carreira. É, rapaziada, parece até que foi ontem. A gente nem acredita nessa linda história de samba e pagode que a gente construiu aqui na cidade. Então a gente convida para essa celebração”, afirma Márcio Newber, vocalista.

Em 2020, o Grupo Irreverência recebeu o Prêmio Estrela do Pará, ofertado pelo conjunto do trabalho musical no mercado e dos trabalhos de responsabilidade social na sociedade paraense. Ainda em 2020, além de trabalhos extraídos das “lives” realizadas pela banda, também foi lançado o clipe da canção “Lá Vem a Berlinda”, de autoria do cantor e compositor da banda, Márcio Newber, por ocasião do círio daquele ano.

Durante a pandemia, a banda participou de programas de TV como o Lives de Verão da TV Cultura do Pará, e os programas É do Pará e Sons do Pará Tribos da TV Liberal. A realização de “lives” também deram o tom nestes tempos diferentes; com quatro web shows ao vivo, o grupo conseguiu arrecadar toneladas de alimentos para ajudar a classe musical e instituições de caridade.

Em 2021, o grupo lançou os clipes das canções “Até Quando? ” (Márcio Newber), e “Nossa Guarda de Nazaré”, a convite da Guarda de Nazaré, por ocasião do Círio do ano passado.

Em 2023, a banda foi convidada para participar da abertura do maior evento do segmento musical, A “Tardezinha”, organizada pela empresa Paz e Bem do Cantor Thiaguinho. O evento ocorreu em junho passado, reunindo mais de 30 mil pessoas, no primeiro show no novo estádio Mangueirão.

Serviço: Aniversário 19 anos do Grupo Irreverência

Domingo 28 de setembro – 18h – O Marquês

Informações: (91) 98609-1551

@grupoirreverenciaoficial

@irreverencianobaileal.