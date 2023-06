Grupo Irreverência realiza ‘Arraiá do Pagodinho’ em Belém

Entrando no clima junino, o grupo de pagode paraense Irreverência realiza o show "Arraiá do Pagodinho" nesta sexta-feira, 23, a partir das 20h no Dom Gastro Bar. A banda promete levar adaptações de clássicos do cenário junino junto com os maiores sucessos do pagode regional e nacional.

Segundo o vocalista do grupo, Márcio Newber, a banda se prepara para levar ao público paraense um arraial dançante e inesquecível. “O repertório está especial demais, caprichamos no evento que tem como principal data esse mês de junho tão querido pelos paraenses, então vai ser uma experiência musical e gastronômica muito arretada, esperamos vocês por nossos fãs”, afirmou o cantor.

Com grandes sucessos no estilo do pagode paraense como: "Sol de um novo dia", "Tentação" e "Pra valer", o grupo está na estrada desde 2004 e acumula trajetória na cultura local e nacional. Nascido através de uma reunião de amigos apaixonados por pagode no Conjunto Jardim Umarizal, no bairro do Telégrafo em Belém, a banda já atravessou diversos momentos dentro da sua trajetória de atuação.

A busca por um espaço no mercado musical não é fácil, experiência essa que Márcio Newber ressalta que apesar das dificuldades, é algo extremamente prazeroso para quem ama a música: "Ser artista significa nunca deixar de sonhar, é isso que move a banda a sempre buscar o novo, o inédito e se reinventar na cena cultural e se manter sempre em alta", destacou.

A banda já se apresentou com grandes artistas da música nacional como a banda Sorriso Maroto, a artista Cláudia Leitte, Gustavo Lins, Rodriguinho, além de integrar o circuito dos maiores eventos de pagode do estado como o Sambelém, onde dividiram o palco com ícones do estilo como Exaltasamba, Belo, Jeito Moleque e Pixote. "Foram experiências únicas, jamais nos esqueceremos dos ensinamentos e das oportunidades que nos foram dadas, sem dúvida isso nos fez crescer e chegar até onde chegamos", recordou o vocalista.

O evento junino conta ainda com a participação especial de outros artistas do pagode da cidade, onde juntos prometem uma noite especial e recheada de boas memórias ao público presente em busca de diversão e emoção através da música.

O Grupo Irreverência é conhecido no cenário musical paraense pela característica de escolher um repertório variado e dançante que reúne as diversas vertentes do samba (do samba de raiz ao samba romântico), agradando a diferentes públicos.

Agende-se

“Arraiá do Pagodinho” do Grupo Irreverencia

Data: 23/06

Hora: 20h

Local: Dom Gastro Bar (Tv. Três de Maio)