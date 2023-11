Grupo Irreverência lança ‘Me faz um bem’, no Sons do Pará

Prestes a completar 20 anos de carreira, o Grupo Irreverência lança música nova nesta sexta-feira (17), no Sons do Pará, projeto da TV Liberal. O single “Me faz um bem” chega na programação da emissora em primeira mão.

A canção é de autoria do cantor e compositor da banda, Márcio Newber. Ele também é responsável por dar vida a “Prazo Expirado”, um dos sucessos do grupo.

“’Me faz um bem’ é um pagode romântico, mas com aquela batucada característica e tradicional da banda. A música trata de uma personagem com experiência em desilusões amorosas, que procurou aliviar as dores buscando a paz de Deus, a qual se tornou via para uma nova e surpreendente relação, trazendo o bem que há tempos procurava”, disse o compositor.

O novo hit teve produção musical e arranjos do produtor e músico paraense, Rodrigo Camarão, que reuniu músicos e artistas paraenses nesse projeto, mas também profissionais relevantes do eixo Rio-São Paulo. Fabinho Viotto (baterista do Thiaguinho), Michel Fujiwara (violonista do Dilsinho), Claudinho Bonfim (baixista SPC e Alexandre Pires), Kadu Silva (Percussionista SPC e Alexandre Pires) e Marcelo Lombardo (cavaco/banjo), são alguns dos músicos que fazem parte desse trabalho.

“Esse é um lindo e maduro trabalho do Grupo Irreverência, a gente quer presentear nossos admiradores, além de ampliar a nossa base de fãs, através de massiva divulgação digital nas plataformas do mercado musical e claro, fazendo com que novas pessoas conheçam nosso trabalho e gostem do nosso som”, pontua Márcio Newber.

Os três últimos anos foram marcados por lançamentos. Em 2020, eles disponibilizaram a canção “Lá Vem a Berlinda”, de autoria do cantor e compositor da banda. No ano seguinte, a banda lançou dois clipes, também composições de Márcio Newber. “Até Quando?” e “Nossa Guarda de Nazaré”, tiveram suas estreias nas plataformas de música. Esta última canção foi desenvolvida a partir de um convite da Guarda de Nazaré.

O Grupo Irreverência é composto por Márcio; Bruno Buchecha, no violão; Felipe Nunes, no saxofone; Júnior Viegas, no cavaco; Paulo de Tarso, no baixo; Marleson Willian, no pandeiro; Bruno Miranda, no surdo e tantan; Rodrigo Camarão, nos teclados e piano; e Edu Batera, na bateria.

A banda foi formada em 2004, tocando samba de pagode na capital paraense. Ao longo dos anos seu setlist expandiu, e eles ficaram conhecidos, literalmente, pela irreverência nos palcos. Eles já abriram shows para artistas de renome nacional, como: Thiaguinho, Marvilla, Xande de Pilares, Sorriso Maroto, Rodriguinho, Jorge Aragão, Vou Pro Sereno, Bokaloka, Vitinho, Fundo de Quintal, Péricles, Chrigor, Amigos do Pagode 90, Ferrugem, Dilsinho, Os Travessos, Diogo Nogueira, Exaltasamba, Pixote, Reinaldo, Délcio Luiz, Só Pra Contrariar, Alexandre Pires, Marquinhos Sensação, Imaginasamba, Cidade Negra, Biquini Cavadão, Claudia Leitte, Maestro João Carlos Martins, dentre outros.

Atualmente, o repertório do Grupo Irreverência passeia por diversas vertentes do samba, como o raiz, pagode romântico, samba dolente, sambas de enredo, swingueira, pagode baiano, e também acolhe a releitura de outros estilos musicais, agradando a diferentes públicos.