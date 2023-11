Pagodeira Cacau Sinimbú apresenta show com canções da artista Ludmilla

A pagodeira belenense Cacau Sinimbú faz um show com o repertório do segundo álbum, Numanice, da cantora carioca Ludmilla, nesta sexta-feira (17), a partir das 21 horas, na Casa Apoena, na rua São Boaventura, 171, no bairro da Cidade Velha. Os ingressos já estão disponíveis no site SYMPLA. O evento também conta com a criação de ambiente a partir de luzes e cheiros e a performance do Grupo Pagode das Meninas.

Segundo Cacau, o projeto para cantar as composições de Ludmilla surgiu a partir do momento que o álbum Numanice foi um sucesso em todo o Brasil. "Uma artista nacionalmente conhecida como Ludmilla fez uma vertente diferente, fez um álbum cantando pagodes conhecidos e músicas inéditas em pagode, composições dela, e foi muito aceito pelo público", diz a pagodeira.

"Então, eu, como uma cantora pioneira aqui no Norte, dentro do movimento do pagode, eu tinha que ser a primeira também a fazer essa homenagem, a trazer esse público. As pessoas estão esperando o Numanice em Belém e a gente vai apresentar esse trabalho para o público cantar pertinho da gente".

Com o desejo de recriar o projeto Numanice, a pagodeira Sinimbú afirma que o público pode esperar do show uma atmosfera de sensações. "Estamos trabalhando com cheiros, com visual, com apresentação, então, a gente se preocupa com figurino, com palco, com participações, tudo para deixar fielmente como no Numanice. Então, a gente tá tendo muito carinho, muito cuidado. Vai ser um show realmente especial, seguindo à risca o projeto Numanice", declara Cacau.

Cacau Sinimbú afirma que o que ela tem em comum com a artista Ludmilla é o amor pelo pagode. "A Lud apesar de ser uma artista nacionalmente conhecida por um outro estilo musical, ela ama um pagodinho. Eu posso falar o mesmo também. Há tantos anos já defendendo essa bandeira. Hoje em dia é muito bacana ver várias outras mulheres no segmento do pagode", diz Sinimbú.

Segundo Cacau, o repertório para esse show foi composto a partir das músicas de mais destaque do álbum 1 e do álbum 2 do Numanice. "Fizemos um mix. Claro que em 1h40 a gente não consegue apresentar todas as músicas, mas as mais compartilhadas a gente procurou colocar nesse show do dia 17", diz.

O show Cacau Canta Lud foi anunciado no mês de julho, mas a sua realização só foi possível neste mês de novembro. "Todo dia nós éramos cobrados nas redes sociais sobre esse show. Então, foi uma resposta muito positiva. A gente já tá no quarto lote. E temos certeza que sexta-feira a casa vai tá lotada. Galera chegando cedo pra curtir essa apresentação", declara.