Pagode: Grupo Irreverência comemora 18 anos de carreira nesta sexta-feira com show especial

O Grupo Irreverência comemora 18 anos Nesta sexta-feira (23), em show no Quintal, em Belém, a partir das 20h. Os ingressos estão à venda. A dupla de cantores Guilherme Menezes e Igor Ramos anima a cena paraense com repertório marcado por samba e pagode.

Segundo o vocalista da banda, Márcio Newber, “tudo começou com uma brincadeira e reunião de amigos no Conjunto Jardim Umarizal, no Bairro do Telégrafo, no final dos anos 90. O trabalho teve algumas pausas, por conta de que os pais dos integrantes pediram para que os integrantes priorizarem o ingresso na faculdade, e os fundadores do grupo e primos, Sávio Leonardo e Eudes Cabelo, resolveram considerar, para efeitos de aniversário, o ano de 2004, já comigo nos vocais, que iniciaram os projetos: Pagode do Piriquito Yellow e Pagode Na Pressão do Rango & Cia. Alguns integrantes da formação deixaram a banda e depois o cantor ganhou a companhia de Bruno Buchecha, sendo os integrantes mais antigos. O grupo tem característica marcante de tocar as músicas em um andamento mais rápido, mais animado, priorizando a batucada, que é o que mais simboliza o samba/pagode”, afirmou.

Marcio destacou ainda que “viver e fazer música na Região Norte do país é tarefa das mais difíceis, mas com perseverança e um bom trabalho, conseguimos lugar destaque na cena regional, ainda objetivando alçar voos mais altos! O artista é um profissional que não para de sonhar! Isso mantém viva a chama da arte e da criação. O show vai brindar nossos fãs de cada uma das fases da nossa carreira, passeando por canções que marcaram nossos shows e projetos, ao longo desses 18 anos, sem esquecer o trabalho autoral”, concluiu o artista.

Agende-se

Show especial 18 anos do Grupo Irreverência

Data: 23/12

Hora: a partir das 20h

Local: Quintal 500 (R. Gaspar Viana, 500 - Campina, Belém - PA, 66010-060)