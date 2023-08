Grupo de teatro ‘Cena Aberta’ é tema de exposição em Belém

O Instituto Maré Cheia, Imaré, apresenta ao público paraense a exposição “Grupo Cena Aberta – Memória da Cena Paraense”. A mostra é passeio feito através da trajetória do grupo de teatro “Cena Aberta”, como parte de um projeto maior de pesquisa, realizada a partir do acervo fotográfico, material jornalístico e documentação, organizada durante 16 anos por Luiz Otávio Barata.

Além da exposição, o projeto visa ainda oferecer um site contendo a digitalização de todo o acervo, vídeos de entrevistas com atores do “Cena Aberta” e o depoimento de pesquisadores sobre a trajetória desse grupo teatral. Durante o período que compreende os anos de 1976 até o ano de 1992, o grupo realizou 23 espetáculos e é considerado um dos mais importantes grupos de teatro contemporâneo do estado, tendo formado e influenciado gerações de artistas até hoje.

O projeto está sendo executado através de uma emenda parlamentar do então deputado federal e hoje prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a partir de projeto apresentado pela atriz Margaret Refkalefsky, que foi junto com Zélia Amador de Deus, Luís Otavio Barata e Walter Bandeira, uma das fundadoras do grupo. O projeto tem como um dos seus principais objetivos tornar público parte significativa da memória do Cena Aberta, por meio de fotografias, matérias jornalísticas, cartazes, programas e documentos diversos.

Segundo a atriz, Margaret Refkalefsky, “em 1976, criamos o grupo de teatro Cena Aberta para discutir os problemas sociais, políticos e ecológicos dentro da sociedade paraense. Ou seja, esse grupo começou rompendo todas as barreiras estéticas espaciais e de pautas sociais”, afirmou.

Margaret destacou ainda que o Instituto Maré Cheia tinha guarda desse material, “nós já tínhamos tentado entrar em alguns editais antes para realizar a exposição, publicar um livro, mas não dava certo. Então eu tive a sorte de receber uma emenda parlamentar do Edmilson Rodrigues e começamos a executar esse projeto”, celebrou a atriz.

Para Margaret, o público vai com certeza conhecer um pouco mais sobre a história do teatro paraense, através de um grupo que teve uma importância enorme e discutiu questões de gênero, morte de líderes camponeses, desigualdade social, então sempre tinha uma mensagem muito importante. “Então nosso grupo criou uma estética inédita sobre o teatro com discussões que são relevantes mais ainda nos dias de hoje”, concluiu a atriz.

VEJA MAIS

Agende-se

Exposição “Grupo Cena Aberta – Memória da Cena Paraense

Data da abertura: 23/08

Hora da abertura: 19h

Visitação: 23/08 até 27/10

Local: Teatro Nazareno Tourinho (Praça do Carmo – Cidade Velha)