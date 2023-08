CCAC promove um ‘Aulão Gratuito de Teatro’ no próximo sábado

No próximo sábado (05), o Centro Cultural Atores em Cena - CCAC promove um ‘Aulão Gratuito de Teatro’. O evento será das 09h às 18h, e marca o retorno das aulas deste segundo semestre.

“Pela manhã terá um lazer para as crianças e iremos oferecer um curso de cenografia ministrado por Cláudio Bastos. Às 14 horas iniciamos a ‘Feira Criativa e Cultural’ com 20 expositores de diversas áreas, já às 15 horas iremos oferecer um aulão de teatro com sorteio de uma bolsa integral e uma parcial”, explicou Gê Souza, fundador do Centro Cultural Atores em Cena.

VEJA MAIS

“Às 18h começam as apresentações de artistas, que queiram se apresentar na programação. Em seguida teremos um baile onde as pessoas podem ir caracterizadas com algum figurino, fantasia de personagens. A ideia é deixar tudo bem mais animados e com vários personagens circulando no Casarão. Teremos também karaokê e venda de comidas”, acrescenta o fundador.

Criado em 2009, o CCAC tem como objetivo a reunião de grupos e fazedores de cultura. Durante esses 14 anos de atividade, eles já produziram vários festivais e mostras na cidade, com mais de 100 espetáculos montados, já ocorreram apresentações em outros estados do Brasil e do mundo também, como em Santiago, no Chile. Na cidade foi apresentado o espetáculo ‘Lá Vem Palhaçada’.

“Com esse aulão temos a intenção de um dia cultural, com uma programação totalmente gratuita e que agrade a todos os gostos. O Casarão possui vários ambientes além do nosso quintal cultural. Pensamos neste dia para oportunizar aos artistas da terra, um lugar onde possam se reunir e mostrar suas artes, além de um espaço para fazer novos amigos e reencontrar os já antigos”, pontua Gê Souza.

O fundador ainda acrescenta que o principal objetivo do CCAC é oferecer cursos e qualificações na área artística. Porém, uma vez por mês abrimos as portas para artistas que queiram mostrar as suas artes, através de exposições, música, teatro, poesia e todas as expressões artísticas, fazendo com que se torne um lugar não somente de cursos, mas também de encontros. “Há cinco anos temos um teatro de bolso, que permite que a companhia possa ficar temporadas em cartaz com os espetáculos, coisa que é difícil em teatros da cidade, nosso teatro também recebe companhias de fora, grupos já renomados, como o ‘Palha’ e os que estão iniciando também, o esforço e manter a casa sempre viva com atividades e programações artísticas”, finaliza Gê Souza.

Agende-se

Aulão Gratuito de Teatro

Data: sábado, 05

Hora: 9h

Local: Centro Cultural Atores em Cena (CCAC) - Av. Nª Sra. de Nazaré, 435