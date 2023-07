Grupos apresentam teatro e contação de histórias para criança na Praça Batista Campos

Quatro grupos de contação de histórias e teatro infantil se revezam em apresentações gratuitas para crianças no último domingo de julho (30), no projeto De Graça na Praça, que será realizado na praça Batista Campos, em frente ao Castelinho, a partir das 10h. Os grupos “Nós os Pernaltas” e “Cia Sorteio de Contos” recebem como convidados os grupos “Trupe Teia” e os “Animadores de Caixa”.

As apresentações do projeto De Graça na Praça já são tradições na praça Batista Campos. Neste mês de julho foram feitas apresentações nos dias 09 e 23 que reuniram aproximadamente 50 pessoas, entre pais e crianças. “Esse projeto nasce justamente da ideia de tornar a cidade um espaço mais fraterno, mais do que uma sequência de apresentações ou convidar parceiros para apresentar na praça é ser um projeto de cultura de paz de Nós Os Pernaltas e da Cia Sorteio de Contos para a cidade de Belém”, explica o diretor do Nós Os Pernaltas, Jhonny Russel.

As contações de histórias duram de 30 a 40 minutos para fazer a alegria das crianças que ficaram em julho em Belém. Segundo a artista Lú Maués, do Nós Os Pernaltas, a receptividade do público é maravilhosa. “As apresentações têm sido maravilhosas, as crianças adoram, compreendem porque é em uma linguagem para elas. As famílias e as mães veem falar com a gente depois, elas falam que sentem uma carência de atividades mais constantes para crianças”, conta.

O projeto teve primeira edição em 2013 quando os artistas começaram a ocupar espaços na Pedreira, praça da República, em Belém, e Águas Brancas, em Ananindeua. “O resultado foi o melhor possível e hoje percebemos o quão necessário é a retomada da cidade pelas artes e boas práticas da cultura de paz”, relembra Jhonny Russel.

Serviço: De Graça na Praça

Apresentação de teatro, contação de história para crianças e adultos

Data: domingo, 30 de julho

Horário: às 10h

Local: Praça Batista Campos, em frente ao Castelinho.