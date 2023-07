Artista paraense é selecionada com bolsa de estudos no RJ e faz campanha para custear viagem

A artista paraense Johann, 26 anos, está realizando uma campanha financeira na internet para custear uma viagem ao Rio de Janeiro (RJ), após ser contemplada com uma bolsa de estudos na imersão de uma semana na Companhia de Dança Deborah Colker, da bailarina Deborah Colker. As doações vão até domingo, 23. Saiba como ajudar.

VEJA MAIS!

A bolsa foi concedida pela própria bailarina e coreógrafa brasileira, Deborah Colker, no contexto de um master class realizado no Theatro da Paz. Deborah é aclamada nacional e internacionalmente pela crítica e descobriu o talento de Johann por meio da arte Drag.

Johann Marlos da Silva de Paula ou apenas Johann como é conhecida artisticamente tem 26 anos, é uma pessoa de gênero neutro, atriz, cantora e bailarina e faz parte da academia de ópera e musical do Theatro da Paz. Ela conta que durante uma conversa com os diretores do Theatro e curso que a temática Drag surgiu e seu nome foi citado. "Déborah citou a arte drag, os mesmos diretores lembraram de mim que sou aluno lá", iniciou.

Os seus projetos, que estão hoje em dia, vão além de só dança contemporânea, abrange outras expressões artísticas como arte drag, e até o hip hop. A professora e diretora, Jena Vieira disse que tinha um aluno que além de dançar e cantar, era também artista drag. A Déborah Colker quis conhecer e logo entregou no meu perfil do Instagram, me seguiu, e disse ter gostado do que viu, e que na semana que vem a companhia de dança lá no Rio de janeiro estaria com uma semana de imersão, e que eu estava convidado a estar lá porque essa bolsa já era minha", relembrou.

A jovem conta que esse é um momento de aprofundar a sua expressão artística, mas apesar de ganhar a bolsa, ainda precisa arcar com os custos da viagem, por isso decidiu fazer a campanha virtual. "Essa campanha vai até domingo, que é o dia que estarei em viagem, qualquer quantia ajuda. Sou muito grata por todos que estão me apoiando, incentivando esse momento tão especial. O número para ajudar é por meio da chave Pix: 02306613273. Gratidão!", disse esperançosa.

Johann já está com as malas prontas e revelou que irá mostrar como une a arte drag, canto e dança nesta imersão no Rio de Janeiro e que estará aberta para saber o que mais a bailarina deseja ver de sua performance. "Eu acredito que a arte drag na minha vida é a reunião de tudo o que eu amo. Quando eu não me expressava como drag eu ainda não unia essas artes. E a partir do momento que passo a me apresentar, enquanto Johann drag, essas expressões vêm juntas, nos meus shows é impossível eu cantar e não dançar", explicou.

"Os professores viram nesse momento uma oportunidade de aprofundar a minha expressão artística, e me incentivaram a ir. De fato eu acredito que isso me fará olhar além das minhas perspectivas artísticas que eu tenho. E a bem da verdade é que estou curioso pra saber o que a Déborah quer ver de mim, pra isso estou levando até minha roupas de montação, maquiagens", finalizou.

A artista agradeceu o apoio e se disse feliz pela oportunidade de representar o Pará, no Rio de Janeiro. "Eu estou feliz em uma proporção que eu não sei explicar, nem acredito em alguns momentos. Porque aqui se trata de um artista também de periferia, onde o acesso à cultura sempre nos é distante. Meu coração está radiante, e eu como inúmeros artistas da dança admiram o trabalho da Déborah, incrível tudo o que ela produz, a gratidão enche meu coração nesse momento", concluiu.

Confira a públicação: