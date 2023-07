Theatro da Paz realiza projeto inédito e abre primeira Academia Paraense de Ópera e Musical

O berço da cultura paraense está com um projeto inédito. Trata-se da primeira Academia Paraense de Ópera e Musical do Theatro da Paz, localizado em Belém. Até então, não existia no Pará um conservatório que formasse artistas para o teatro musical. Agora, em um só lugar, estes profissionais terão duas modalidades de curso de canto, onde serão capacitados e qualificados para atuarem em óperas e musicais sem precisarem ir para fora do Estado em busca de aprendizado. As aulas já começam em agosto, e as apresentações devem ocorrer nos próximos meses.

A equipe é composta por todos os profissionais que realizam o Festival de Ópera do teatro, uma vez que a academia faz parte desse projeto, além do professor e cantor Pedro Alcântara e Leonardo Coelho, que se junta à Ana Maria Adade no “time” de pianistas colaborativos.

Segundo o diretor do Theatro da Paz e músico, Daniel Araújo, a ideia de criar a academia surgiu há quatro anos, juntamente com a diretora de produção, Nandressa Nuñez e a diretora artística Jena Vieira. A princípio, o trio propôs um novo formato para o festival de ópera, que incluía a formação dos participantes, feito pelo espaço tornando-o um teatro-escola.

Daniel Araújo (Arquivo O Liberal)

“Essa proposta foi aceita e criamos o I Curso de Formação em Ópera, que aconteceu até sua terceira edição em 2021, contemplando cantores e técnicos de teatro. No ano seguinte, esse curso se deu na academia, dando continuidade à formação de cantores líricos, porém de forma mais aprofundada”, explicou.

Neste ano, com a alta procura de profissionais com interesse no gênero Teatro Musical, a equipe decidiu ampliar a estrutura do curso, oficializando a Academia de Ópera e Musical do Theatro da Paz. O projeto, que funciona de forma autônoma, causa um certo ineditismo no país.

“Ele é inédito em ter-se em uma única academia as duas modalidades de curso de cantor, onde são capacitados e qualificados os profissionais para atuarem em óperas e musicais”, acrescentou Daniel.

As aulas para os cantores líricos iniciaram em março, no turno da tarde, sob a orientação da mezzo-soprano carioca Carolina Faria. Já para os demais cantores, começará no dia 2 de agosto, sob coordenação de Jena Vieira e Pedro Alcântara, no turno da noite.

O certificado de conclusão de capa etapa além de contar com a validação dos órgãos competentes, também terá a chancela da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Theatro da Paz.

“O novo curso de musicais terá uma primeira mostra do seu trabalho já em outubro, após os dois primeiros meses de preparo técnico e de formação de repertório”, garantiu o diretor do teatro.

Preparação

A iniciativa do Theatro em valorizar e qualificar a mão de obra dos artistas é comemorada pela coordenadora Jena Vieira. Segundo ela, estes profissionais, além de serem cantores, também precisaram se tornar atores e dançarinos. Toda essa profissionalização será oferecida dentro dos cursos.

Quanto às aulas, a musicista explicou, que inicialmente, irá trabalhar no repertório dos alunos, aperfeiçoando a técnica vocal para a evolução constante. Jane reforçou que estes serão ensinados a cuidar da voz.

“A partir do ano que vem, pretendemos ampliar a oferta de oficinas para incluirmos aulas de dança, teatro e muitas outras”, acrescentou, destacando o pioneirismo do Estado em ofertar o curso, já que em outros locais do país são dados apenas em escolares particulares.