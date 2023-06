Theatro da Paz recebe versão inédita de ballet 'O Corsário' do Centro de Dança Ana Unger

"O Corsário" é um ballet de repertório conhecido mundialmente e, pela primeira vez na história do Theatro da Paz, será apresentado de forma inédita nesta quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30. Unindo os bailarinos e bailarinas do Centro de Dança Ana Unger e os músicos da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP). As apresentações acontecem às 20h.

VEJA MAIS

A montagem paraense tem direção geral da bailarina Ana Unger em parceria com Ivan Franco. Ivo também assina a remontagem e adaptação da obra. No palco, 60 bailarinos paraenses, além de três convidados do corpo de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A montagem é conhecida pelo seu "pas de deux" (trecho do ballet executado pela dupla/casal protagonista).

A história de "Ballet Le Corsaire" ou o "O Corsário", em português, fala sobre a história de amor de Conrad, um pirata e a jovem Medora. Nos papéis principais, estão Marcella Borges, José Ailton, Rodrigo Hermesmeyer e os paraenses Tiago Assis, Yasmin Souza, Allan Araújo, Arthur Furtado e Bruna Pojo. O espetáculo é inspirado no poema "The Corsair", de Lord Byron.

Para a diretora do espetáculo, Ana Unger, montar esse espetáculo foi desafiador e ao mesmo tempo proporcionou uma grande oportunidade aos dançarinos em cena, que foram selecionados por meio de audição e com o trabalho desenvolvido. “O aprimoramento do Corpo de Baile, com dois elencos diferentes, oportunizando a participação dos bailarinos que passaram nas audições, com ensaios extras e muita dedicação de ensaiadores e dos próprios jovens bailarinos, foi o mais desafiador de todo o processo", disse.

"Compartilhar a pesquisa e estudo de outras grandes produções, e reunir todos os nossos conhecimentos de dança clássica, mímica corporal dramática, teatro e participações em mais de 18 óperas ao lado de grandes diretores, nos permitiu conduzir com tranquilidade as dinâmicas e ensaios com figurantes, solistas e corpo de baile”, explicou Ana Unger.

O espetáculo não é uma Ópera, não está na seara da música clássica, no entanto, é considerada uma partitura importante. Incluiu elementos considerados novos, e orientais na sua coreografia e influenciou outras produções, por isso, é considerado uma obra importante na história do balé e da música clássica. Ana Unger destaca os elementos cênicos, cenários e figurinos como fundamentais somadas ao de 60 integrantes.

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz tocará sob a regência do Maestro Miguel Campos Neto o repertório do espetáculo. Unindo a dança e a música, diante da plateia. O maestro acredita que a experiência da OSTP e a versatilidade dos músicos contribuíram para o bom desempenho da parceria ballet mais orquestra. “A nossa OSTP já é versada em tantos estilos mas, principalmente em ópera, e tocar este balé é importante porque adicionamos outra qualidade que vai nos aprimorar ainda mais no desenvolvimento da sonoridade e no sentimento de grupo. Estamos muito felizes com esta apresentação”, finalizou.

Serviço

Espetáculo: O Corsário

Data: 29 e 30, quinta e sexta

Horário: 20h

Ingressos: R$30,00 + 1KG de alimento. Ingressos na portaria do Theatro da Paz.