Gretchen se apresenta como Rainha de Bateria no Carnaval de Vitória

Gretchen viralizou nas redes sociais com a sua estreia como rainha de bateria da Independentes de Eucalipto, no Carnaval de Vitória. Demonstrando muita desenvoltura e samba no pé, ela publicou um vídeo que mostra sua apresentação em um desfile, em homenagem à cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo.

A artista surpreendeu na avenida ao utilizar um tênis cano alto azul como parte de seu traje, uma forma de se apresentar bem diferente dos tradicionais sapatos de salto alto, que são mais comuns entre musas, princesas e rainhas de escolas de samba.

Na publicação, muitos internautas elogiaram a participação de Gretchen, e seu desempenho ao dançar e cantar samba-enredo da Independentes de Eucalipto.

“Mulher linda maravilhosa poderosa. Amo vc Gretchen arrasou”, comentou uma seguidora.

“Essa mulher é incrível!”, elogiou outro usuário

“Pode falar o que for da Gretchen, mas a mulher está super bem! Parabéns”, destacou outra seguidora.