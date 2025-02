Gretchen processa X após vídeo sobre sexo e candidatura política

A cantora Gretchen entrou com uma ação judicial contra o X, antigo Twitter, após a circulação de um vídeo que, segundo ela, ofende sua honra e imagem. O conteúdo, intitulado "Gretchen Convidando Todos para o Cabaré da Cinderela", foi criado sem seu consentimento por meio de inteligência artificial.

De acordo com os autos do processo, a polêmica teve início em novembro de 2024, quando o vídeo começou a ser compartilhado nas redes sociais. No material, a artista aparece supostamente mencionando "muito sexo, muito choro, muito boquete, distribuição de camisinha e gel lubrificante", vinculando falsamente essas falas à Prefeitura de Itamaracá. A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles.

A cantora já havia se candidatado ao cargo de prefeita de Itamaracá anos atrás, e sua candidatura teria sido usada como base para a criação do vídeo, com o objetivo de ridicularizá-la e humilhá-la publicamente.

No processo, Gretchen solicita a remoção imediata da postagem e exige que o X forneça os dados do responsável pela publicação para que ele seja identificado.

Inicialmente, a artista teve um pedido de liminar negado, o que a levou a recorrer da decisão. Após insistir na batalha judicial, ela obteve uma vitória e, no dia 13 de janeiro, o X informou ter cumprido a determinação, removendo o conteúdo ofensivo à Rainha do Rebolado.

Defesa do X

Por sua vez, o X argumentou que não tem controle sobre o conteúdo gerado por seus milhões de usuários. A plataforma também afirmou que só pode fornecer informações sobre o autor da postagem mediante ordem judicial.

Embora a remoção do vídeo tenha sido garantida, o caso ainda deve ter novos desdobramentos, com a possibilidade de identificação do responsável pelo perfil que publicou o conteúdo.