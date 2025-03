Grande Rio, Tijuca e Padre Miguel entram com recursos na Liesa por multa e nota do Carnaval

Nesta sexta-feira (7), a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) recebeu recursos protocolados por três agremiações do Grupo Especial: Acadêmicos do Grande Rio, Unidos de Padre Miguel e Unidos da Tijuca.

A Liesa afirma em comunicado, que os pedidos foram encaminhados ao departamento jurídico da entidade, que irá analisá-los conforme o regulamento do Carnaval.

"A Liesa recebeu nesta sexta-feira (7) recursos protocolados pelas escolas Acadêmicos do Grande Rio, Unidos de Padre Miguel e Unidos da Tijuca. O departamento jurídico já tomou ciência e irá analisá-los, seguindo o regulamento do Carnaval.Entre os recursos apresentados, está a Grande Rio, que reivindica um décimo na apuração das notas do Carnaval. Caso a solicitação seja aceita, a escola de Duque de Caxias dividiria o título de campeã com a Beija-Flor de Nilópolis. A agremiação alega que houve uma inconsistência na avaliação do quesito "bateria" e está determinada a lutar por essa correção. Já a Unidos da Tijuca entrou com o pedido para recorrer da multa de R$ 80.000,00 imputada por dispersão.