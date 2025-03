Carnaval não acabou em Icoaraci: confira a programação deste final de semana

O Carnaval segue animado no distrito de Icoaraci, em Belém, neste final de semana. Após o sucesso do bloco Rabo do Peru, que reuniu mais de 350 mil foliões nas ruas da Vila Sorriso, na última Quarta-feira de Cinzas (05/03), a programação oficial da Prefeitura Municipal de Belém continua com mais dois dias de festa, incluindo desfiles de escolas de samba, blocos de rua e shows musicais. As informações são da Agência Belém.

No sábado (08/03), a folia começa às 17h com a concentração do bloco na Travessa da Berredos com a 15 de Agosto. A saída do bloco ocorre às 18h, e a programação inclui apresentações da Banda Batidão do Melody, DJ Do Superpop, DJ Diego Moreira, DJ Ralf, DJ Erik Mix e Maycon. Às 20h, acontece o Desfile Oficial das Escolas de Samba de Icoaraci.

No domingo (09/03), a festa segue com trio elétrico e cortejo até o palco. A concentração inicia às 15h no mesmo local, e o trio sai às 16h com o cantor Afonso Cappelo. Em seguida, às 17h, a Banda Vem Pro Rolê sobe ao trio, seguida pelo cantor Miro Marks às 18h. Às 19h, Miro Marks retorna ao lado de Toninho Santos, e, na sequência, se apresentam a Banda Trio de Ouro (20h), a cantora Suanny Batidão (21h) e a cantora Rebeca Lindsay (22h).

No palco montado na Alameda Paz de Carvalho com a 15 de Agosto, a Banda Irreverência se apresenta às 17h30, o cantor Markinho Duran sobe ao palco às 21h30, e a Banda Fruto Sensual encerra a noite à meia-noite.

Na próxima segunda-feira (10/03), a programação se encerra com a apuração do desfile das escolas de samba de Icoaraci, a partir das 16h.