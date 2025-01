Grande Rio promete trazer troféu de campeã para o Pará caso vença o Carnaval 2025

A Acadêmicos do Grande Rio, que levará a cultura do Pará para o desfile na Marquês de Sapucaí com o enredo ‘Pororocas Parawaras’, prometeu celebrar uma possível vitória no Carnaval 2025 em solo paraense. A proposta foi compartilhada durante uma visita das Escolas de Samba Associadas (ESA) à sede da agremiação carioca nesta sexta-feira (24/01).

Caso a escola conquiste o título, o troféu será levado ao Pará para abrir os desfiles oficiais de Belém, que acontecem após o calendário do Carnaval carioca.

Fernando Guga Gomes, presidente da ESA, destacou a grandiosidade cultural que a Grande Rio levará para a Sapucaí. “Eles vão dignificar as cores do Pará, o nosso povo, toda essa torcida, toda essa alegria que ficou em torno da Grande Rio. E vamos trazer [o troféu]! O povo do Pará é pé quente”, declarou Guga.

O presidente da Grande Rio, Milton Perácio, também reforçou o respeito e a admiração pelo Pará. “Nós vamos fazer, sem dúvidas, um grande desfile. Um grande carnaval está sendo feito, respeitando as tradições”, afirmou.

Em resposta ao desafio lançado por Guga para celebrar a vitória no estado, Perácio prontamente aceitou. “Topo! Nós vamos comemorar a vitória no Pará”, disse.