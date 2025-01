Graciele Lacerda perde 10kg após dar à luz e exibe barriga nas redes sociais

Graciele Lacerda compartilha o seu dia a dia através das suas redes sociais e, na última sexta-feira (10) exibiu os resultados do seu corpo após recentemente dar à luz sua primeira filha. Ela perdeu 10 quilos após 16 dias do parto e compartilhou o desempenho com seus seguidores. A sua primogênita se chama Clara e é fruto da sua relação com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo. Com informações do portal Metrópoles.

“Eu engordei 14 kg na gestação. Quando eu comecei meu tratamento até eu engravidar, eu estava com 68 kg. E eu terminei minha gravidez com 82 kg. Eu já consegui emagrecer 10 kg, estou com 72 kg, pesei esses dias. Ainda falta um pouquinho, meu peso normal é 65 kg”, contou Graciele nos Stories.

Ela resolveu mostrar como está sua barriga após ser questionada por alguns seguidores. “Vou mostrar para vocês hoje, que estou completando 16 dias do parto. Estou em um processo natural [para emagrecer], mas eu não estou me preocupando com isso. Estou me alimentando saudável, comendo comida de verdade, procuro evitar açúcar e alimentos inflamatórios e meu útero está voltando para o seu lugar”, explicou.