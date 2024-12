Zezé Di Camargo e Graciele divulgam primeiras fotos do nascimento da filha Clara

A bebê Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, chegou ao mundo na manhã deste Natal (25). O casal anunciou a chegada de Clara em suas redes sociais com fotos do parto e dos pezinhos da criança, expressando a emoção do momento.

“Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Após seis tentativas de FIV [fertilização in vitro], muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus” Clara chegou para iluminar nossas vidas”, disseram.

Graciele e Zezé passaram a noite de Natal na casa da cantora Wanessa Camargo, filha de Zezé, em São Paulo. Durante a ceia, a irmã de Zezé, Luciele Di Camargo, postou um vídeo em que Graciele simulava que a bolsa havia estourado. O post teve mais de 8 milhões de visualizações.

Algumas horas depois, por volta das 4h da manhã, Wanessa postou um vídeo no hospital, já relatando a espera da chegada de Clara.