Zezé Di Camargo revela com exclusividade que pensou em comprar fazenda no Pará

O cantor Zezé Di Camargo, que se apresenta, neste sábado (14/12), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, com sua turnê “Rústico”, conversou com Grupo Liberal e revelou seu carinho especial pelo Pará, além da vontade de morar na capital paraense.

[[(standard.Article) Zezé Di Camargo celebra momento novo na carreira e na vida pessoa em show em Belém]]

Zezé contou que já pensou em adquirir uma fazenda no estado, motivado por comentários de que as terras para criação de gado no Pará são de excelente qualidade. “Meu sonho era ter uma fazenda no Pará porque o comentário que a gente tinha lá em Goiás, quando eu morava em Goiás, era que o estado do Pará era o melhor estado para onde tinha as melhores terras para engordar boi”, disse.

Ele também destacou a relação antiga com o Estado, que começou em sua infância. “A primeira vez que estive aqui em Belém eu era criança, devia ter uns 11 anos. Desde então, sempre viajei por várias cidades do Pará e já fiz vários shows aqui. Sempre muito bem recebido, momentos especiais”, relembrou.

Encantado pela cultura e hospitalidade local, Zezé afirmou que sonha em viver na capital paraense no futuro. “Meu sonho é viver um dia aqui no Belém do Pará”, declarou, reforçando sua admiração pela cidade e seu público.