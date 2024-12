Zezé Di Camargo celebra momento novo na carreira e na vida pessoal em show em Belém

Se tem alguém que sabe tão bem cantar o amor, é Zezé Di Camargo. O artista chega a Belém neste sábado (14), com a sua turnê “Rústico”, no Hangar Centro de Convenções, a partir das 22h. A apresentação escancara o estilo de vida que o cantor e compositor escolheu para viver desde que começou a pandemia.

“É um prazer sempre estar no Pará, já cantei tantas vezes no Estado e principalmente em Belém, que é sempre um privilégio para mim. Esse meu show, claro que é cheio de romantismo, mas principalmente de grandes clássicos da música sertaneja, já que eu ao lado do meu irmão Luciano, temos uma boa participação dentre os grandes sucessos. Esse meu show é recheado de sucessos e clássicos. Costumo brincar com as pessoas que eu canto as primeiras palavras de cada música, o resto eu deixo para as pessoas, porque são muito conhecidas (risos)”, conta Zezé. Ele também disse que mescla essas canções com sucessos do passado com os atuais da sua carreira solo.

VEJA MAIS

No repertório, músicas do projeto solo de Zezé Di Camargo, como "Banalizaram", “Pedras”, “Te Vi, bebi”, “Fraude”, "35 latas de cerveja” e "Vou ter que tomar uma” se misturam a "É o amor", "Muda de Vida", "Dois Corações", "Pão de mel” e "Flores em Vida", canções gravadas com Luciano.

Assim como a turnê que celebra esse novo momento de Zezé, a sua vida pessoal também está cheia de novidades. Em breve ele será pai de mais uma menina que se chamará Clara. Sua esposa, Graciele Lacerda está gravida de oito meses. Zezé já é pai de Wanessa, Camilla e Igor.

“Ser pai é uma dadiva de Deus, quantas vezes a gente for vai ser sempre um momento especial. Costumo dizer que filhos são as únicas coisas que amamos acima de si próprio e um filho a mais na minha vida neste momento, que eu vivo tanto na vida social quanto profissional, é muito importante, vem brindar esse momento que eu vivo. Estou muito feliz ao lado da pessoa que eu amo. Poder dar um filho para ela, e ela também poder me dar um filho, já que é de uma união recente e não estava nos nossos planos ter um filho, mas de uns 2 a 3 anos para cá resolvemos sermos pais, até porque ela nunca foi mãe, é a primeira vez e eu já sou pai de três filhos. Então, poder dar esse filho para ela e poder estar ao lado dela nesse momento tão importante, que é o certamente o mais marcante de uma mulher, é quando ela se transforma em mãe, com certeza para mim é um privilégio. Estou vivendo com certeza um momento muito especial da minha vida e sou grato à Deus por me dar mais esse presente”, analisa o artista.

Como citado acima, Zezé Di Camargo é um homem que canta com perfeição o amor, mas ele garante que não é necessário estar apaixonado para falar sobre o tema: “Não é imprescindível estar apaixonado, mas se tiver, melhor ainda (risos). Quando você está cantando e falando de coisas que está vivendo no momento, quando fala da sua verdade, com certeza é mais emocionante, as pessoas recebem e sentem no seu olhar, no teu jeito de cantar”.

Agende-se

Data: sábado, 14

Hora: 22h

Local: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia - Av. Dr. Freitas, s/n