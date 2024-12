Zezé Di Camargo fala sobre a música do Pará: 'Carimbó marcou minha infância'

O cantor Zezé Di Camargo, que vai realizar um show em Belém neste sábado (24/12), afirmou, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, que possui vários momentos marcantes no Estado do Pará. A maioria foi criada ainda na sua infância, que aproxima o sertanejo das tradições locais.

“Duas coisas que eu tenho vontade de fazer em Belém do Pará é conhecer o Mercado do Ver-o-Peso, porque eu lembro quando era criança, estudando ainda no primário, a gente estudava sobre o mercado de Belém, do Pará”, contou.

Zezé destacou ainda a influência do carimbó em suas lembranças de infância e adolescência. Ele mencionou a importância de artistas como Pinduca e a força do ritmo musical como símbolo cultural do Pará. “Eu lembro de ouvir a Pinduca cantando carimbó. ‘É gostoso, é gostoso em Belém do Pará’”, cantarolou o artista. “Isso tudo marcou minha infância, minha adolescência”, acrescentou.

Ele também revelou sentir profunda admiração pelas manifestações religiosas do Pará, especialmente o Círio de Nazaré e que deseja viver essa experiência. “[Quero também] passar aqui um festejo do Círio de Nazaré, que é com certeza a maior comemoração do Estado, uma das maiores do Brasil, se não, a maior, comemoração religiosa”, disse o artista.